Как справиться с тревогой после пандемии

По данным психологов РАН, каждый третий россиянин жалуется на симптомы депрессивных и неврологических расстройств из-за пандемии: головные боли, нарушения сна, слабость, апатию, нервозность, раздражительность и панические атаки.

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Мы боимся заболеть, потерять близких, работу и стабильный доход. И даже снятие ограничений не решает проблему: многие продолжают испытывать страх, находясь среди людей в офисе и общественном транспорте. Как избавиться от тревоги и начать жить заново — рассказывает эксперт.

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психотерапевт Международного медицинского центра «ОН КЛИНИК»

Пик тревоги пришелся на середину первой волны, когда люди осознали угрозу жизни и оказались в состоянии полной неизвестности. Это так называемый «острый стресс». За последующие полтора года весь мир немного адаптировались к ситуации, и стресс перешел в стадию хронического. То есть он стал менее интенсивным, но более изматывающим. Как тогда перестать тревожиться и чувствовать раздражение от всего происходящего?

Прежде всего:

Превратить принудительные правила в повседневную привычку

Прежде всего необходимо соблюдать бдительность. То есть выработать некий свод правил, который уменьшит риск заразиться и довести его выполнение до автоматизма. Например, носить маску, использовать санитайзеры, мыть руки и т.д. Это поможет не думать постоянно о существующей угрозе.

Меньше негативного контента

Меньше смотрите новости и любой другой негативный контент. Если информация не поступает, мозг не испытывает дополнительную стрессогенную нагрузку. Подумайте, где можете получить положительные эмоции. Смотрите не триллеры, а легкие комедии.

Спорт

Для психики было бы полезно заняться спортом. Движение и любая физическая активность помогает снять напряжение как с тела, так и с головы. Или займитесь новым видом деятельности. Например, творчеством — оно дает много энергии и отвлекает от реальности. Или выучить новый для вас иностранный язык или отправиться в путешествие.

Составить график дел на каждый день

Дополнительным стрессовым фактором явилось изменение образа жизни: многие перестали ездить на работу, изолировались. В этом случае рекомендуется составлять график дел на каждый день. Это может быть уборка, мелкий ремонт, смена дизайна, покупки, поездки на выходные. Очень важно, чтобы каждый день приносил удовлетворение и свободу от ваших действий. Не пытайтесь строить глобальные планы — это только усилит тревогу. Главный смысл в этом совете — ежедневно выходить из дома.

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