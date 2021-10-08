Как построить карьеру, если за плечами декрет

По данным Росстата, в 2020 году около 1,3 миллиона россиянок находились в отпуске по уходу за ребенком. Карьерные консультанты называют декрет завершением трудовой деятельности. Но предприниматель, основатель международного образовательного стартапа, эксперт в области построения карьеры Мила Семешкина считает иначе, о чем рассказала в беседе с «Рамблером».

Фото: Кадр из фильма «Материнство» Кадр из фильма «Материнство»

Работа VS карьера

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Если мы говорим о важности карьеры для женщины, будет глупо и оскорбительно противопоставлять термины «мать» и «специалист». Как будто мы выбираем что-то более и менее значимое. Куда важнее обсудить термины «работа» и «карьера».

Дело в том, что работа – это монотонные действия, которые человек выполняет из года в год. В какой-то момент они могут дойти до автоматизма, и человек станет безупречным мастером, но карьеру не построит. Иногда этот отлаженный процесс нарушает кризис или отмирание профессии. Но порой человеку удается доработать до пенсии.

Построение карьеры отличается от работы тем, что базируется на планировании. Карьера – это выверенные действия с точками роста, вызовами и постоянным повышением планки.

Чтобы построить карьеру, важно подумать, какие действия необходимо совершить, чтобы получить повышение, какие курсы пройти и в каких компаниях поработать. Иными словами, нужно составить road map – карьерный маршрут. И чтобы материнство этот маршрут не нарушало, его нужно учитывать при формировании такого плана.

Тенденция последних десяти лет – планирование детей. Очень редко, когда дети появляются по велению судьбы. Все чаще взрослые и сознательные люди пытаются подготовиться к моменту рождения ребенка и с финансовой, и с моральной точки зрения. Возможно, для старшего поколения такой подход может показаться слишком прагматичным, но планирование снижает риски, повышает качество жизни и позволяет женщине продумать свой карьерный маршрут.

Женщины: карьера или дети

Журналисты постоянно предлагают известным женщинам выбрать между семьей или карьерой. По сути, существует три типа женщин. Одни не хотят разрываться между работой и карьерой, другие считают такой формат приемлемым.

Первый тип изначально принимает решение, что работа не для них. Они решают, что будут работать дома, посвятят себя материнству и будут рассчитывать на мужа. Это их выбор;

Второй вариант, когда у женщины есть работа, но нет карьеры. То есть девушка зарабатывает небольшие деньги, но работа не приносит ей удовольствия. Обычно такие женщины счастливы сменить род деятельности, уйти с работы и занять себя материнством. Зачастую они выходят из декрета или чередуют их;

Третий тип – карьеристки, которые достигли успеха в своей сфере или просто выгорели. Обычно они достигают высоких должностей и только потом реализовывают себя в качестве матерей. Таким образом сменяют поле деятельности. Три типа женщин, которые выбирают что-то одно:

Для остальных просто важна самореализация. Если женщина получала удовольствие от своей работы до выхода в декрет, то скорее всего ей захочется вернуться на работу вновь.

Обычно этот тип женщин пытается делегировать часть материнских обязанностей на бабушек, помощников, нанимают нянь. Они стараются совмещать работу и материнство, тем самым реализовывают себя в обеих отраслях. Здесь очень важно, чтобы женщина умела быть «достаточно хорошей матерью» и заботилась о своем психологическом комфорте. Так как работающих мам часто преследует чувство вины.

Несмотря на то, что для одних женщин построение карьеры имеет первостепенное значение, а другие готовы получать среднюю зарплату и довольствоваться спокойным течением жизни, реализация – важный этап становления личности.

Людей с низкой потребностью в реализации довольно мало, потому что если мы изучим базовые потребности, описанные в пирамиде Абрахама Маслоу, то вывод станет очевиден. Как только человек утолит физические нужды, ему необходимо утолить потребности эго. Человеку важно получать одобрение общества, уважение других людей и добиваться различных благ для себя и своей семьи. Собственно, именно по этой причине обществом завладел тренд на «успешный успех».

Декрет и карьера

Разберем распространенный пример кризиса, который преследует многих женщин в возрасте около сорока лет. В это время их дети становятся взрослыми, а женщины осознают, что кроме опыта сидения с детьми у них нет никакой реализации. Безусловно, такая ситуация приводит к личностному кризису. Обычно на этом этапе женщины стараются найти то, что им близко, и все-таки реализовать себя в работе, обучении или новом хобби.

Реализация себя – это бесконечный поиск, который важен для счастливого развития личности. Не столько важно реализоваться именно в карьере, но развитие в принципе повышает ценность женщины, в первую очередь, для себя самой.

Трехлетний декретный отпуск практически ставит крест на карьере. Дело в том, что сферы сейчас развиваются быстро. И если женщина решила взять полный декрет и за эти три года ни разу не вникла в изменения, которые произошли в той сфере, где она работала, скорее всего, она просто не любила свою работу. Если человек любит свое дело, то трехлетняя изоляция сделает его несчастным.

Общий совет всех карьерных консультантов: уходить в декретный отпуск не более чем на полгода. Кстати, в Европе это нормальная практика. Если вы не можете позволить себе быстрое возвращение, делайте это постепенно. Сначала час, потом два, потом работайте удаленно. Да, возможно, вам придется нанять няню, но выпадать из карьерного процесса полностью нельзя. В мире слишком много тех, кто хочет занять ваше место.

Секрет успеха

Карьера строится, в первую очередь, на желании расти и добиваться успеха. Помочь в этом могут определенные стимулы: кому-то важно получить больше власти, кому-то добиться материальных благ. При этом построить карьеру может каждый дееспособный человек.

Да, существуют определенные предрасположенности и если они совпадают с вашей страстью, то вероятность, что вы достигнете успеха крайне высока. На это влияет количество часов, которые вы тратите на освоение своей профессии и оттачивание навыков. Помните, гении – это обычные люди, которые горят своим делом и посвящают ему все свободное время. А карьера – это практика, умноженная на трудолюбие.