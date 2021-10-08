4 признака того, что вторую консультацию у психолога надо отменять

Если вы пришли на прием к психологу впервые — вас могут насторожить несколько вещей, после которых на вторую консультацию можно не возвращаться.

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Издание WomanHit перечислило 4 признака не подходящего вам психолога.

Так, он категоричен и никак не может перестать давать вам советы и строгие рекомендации вместо того, чтобы аккуратно подводить вас к самостоятельным выводам. Он не может гарантировать вам результат как по учебнику — грамотный психолог знает, что к каждому клиенту нужен индивидуальный подход.

Если он позволяет себе неуместные шутки — вам точно не стоит больше встречаться. Вам не должно быть неловко в присутствии специалиста, и если вы поняли, что высмеивание — это метод и привычка, а не случайность, это не ваш психолог.

Если психолог набивается в друзья — это тоже тревожный знак. Вы должны оставаться клиентом и специалистом. А дружба видоизменит результат — психолог может отклониться от уже установленного плана работы с вами, если не испортив весь исход вашей терапии, но сильно ее затянув по времени.