Какие знаки зодиака самые стервозные

Быть миленькими и добренькими – это так скучно. А вот перемывать косточки подругам и закручивать интриги куда веселее и интереснее. По крайней мере, знакам зодиака из нашего списка.

Фото: Кадр из фильма "Жестокие игры" Кадр из фильма "Жестокие игры"

Скорпион

Скорпион может давать мастер-классы на тему: «Как довести ближнего своего до ручки за пару секунд». И это если человек ей ничего не сделал, а вот если нужно отомстить, придется попотеть – составить план, закрутить парочку интриг и сесть рядом в кресло, посасывая вино и наслаждаясь тем, как жертва извивается в агонии несколько лет. Чтобы другие не повадились ей дорогу перебегать.

Львица

Перемыть всем косточки, посмеяться над чужими неудачами и закрутить очередную интригу – это к Львице. Она в этом настоящий мастер. Это с первого взгляда она выглядит мягким котиком с царственными замашками, а на деле – матерая кошка, которую страшно тронуть – разорвет на части даже самого стойкого. Так что если красотка набивается к вам в подруги, бегите на другой конец света – она и самых близких не щадит.

Рыбы