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Какие знаки зодиака самые стервозные

Мира Маркина
26 минут назад

Быть миленькими и добренькими – это так скучно. А вот перемывать косточки подругам и закручивать интриги куда веселее и интереснее. По крайней мере, знакам зодиака из нашего списка.

Какие знаки зодиака самые стервозные
Фото: Кадр из фильма "Жестокие игры"Кадр из фильма "Жестокие игры"

Скорпион

Скорпион может давать мастер-классы на тему: «Как довести ближнего своего до ручки за пару секунд». И это если человек ей ничего не сделал, а вот если нужно отомстить, придется попотеть – составить план, закрутить парочку интриг и сесть рядом в кресло, посасывая вино и наслаждаясь тем, как жертва извивается в агонии несколько лет. Чтобы другие не повадились ей дорогу перебегать.

Львица

Перемыть всем косточки, посмеяться над чужими неудачами и закрутить очередную интригу – это к Львице. Она в этом настоящий мастер. Это с первого взгляда она выглядит мягким котиком с царственными замашками, а на деле – матерая кошка, которую страшно тронуть – разорвет на части даже самого стойкого. Так что если красотка набивается к вам в подруги, бегите на другой конец света – она и самых близких не щадит.

Рыбы

Если вы подумали, что Рыбки – самые безобидные друзья человека, то вы уже клюнули на их удочку. Это сначала они ведут себя, как сушеная вобла – улыбаются, молчат и не против выпить с вами бокальчик-другой. Но за спиной они уже давно распустили слухи о вас, которые сами и придумали, соблазнили вашего мужчину, втерлись в доверие к вашим подругам и затевают бунт. И все это просто потому, что им стало с вами ну очень скучно.

Психология,
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