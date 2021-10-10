Психолог рассказала, каких женщин бросают мужчины

О качествах женщин, от которых уходят любимые, рассказала психолог и сексолог Александра Миллер. Она отмечает, что женщина должна получать удовольствие от собственной жизни, а не быть прилипшей к партнеру.

«Женщина не должна быть «липучей, как репейный куст». Это не только не вызывает интерес, но и увеличит раздражение. С такой женщиной мужчина чувствует себя связанным по рукам и ногам, она словно навязчивая муха, такую женщину не возникнет желание добиваться, осыпать цветами, а скорее [захочется] придумать себе ворох дел, чтобы выделить таким образом свое личное пространство», — считает психолог.

По словам психолога, сильно привязанная к мужчине женщина использует любимого "как костыль". Она начинает опираться на него в финансовом, социальном и эмоциональном плане. Сексолог считает, что союзы часто распадаются из-за того, что женщина эмоционально незрелая.

Такие женщины, по мнению специалиста, не могут получать удовольствие от своей жизни и находят интерес только в своем мужчине и его жизни. А вот мужчины менее эмоциональны, поэтому они получают удовольствие через свою женщину. Соответственно, если она не получает наслаждения от своей жизни, то мужчина также будет недополучать нужных эмоций.