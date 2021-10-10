Психолог рассказала, каких женщин бросают мужчины

О качествах женщин, от которых уходят любимые, рассказала психолог и сексолог Александра Миллер. Она отмечает, что женщина должна получать удовольствие от собственной жизни, а не быть прилипшей к партнеру.
«Женщина не должна быть «липучей, как репейный куст». Это не только не вызывает интерес, но и увеличит раздражение. С такой женщиной мужчина чувствует себя связанным по рукам и ногам, она словно навязчивая муха, такую женщину не возникнет желание добиваться, осыпать цветами, а скорее [захочется] придумать себе ворох дел, чтобы выделить таким образом свое личное пространство», — считает психолог.
По словам психолога, сильно привязанная к мужчине женщина использует любимого "как костыль". Она начинает опираться на него в финансовом, социальном и эмоциональном плане. Сексолог считает, что союзы часто распадаются из-за того, что женщина эмоционально незрелая.
Такие женщины, по мнению специалиста, не могут получать удовольствие от своей жизни и находят интерес только в своем мужчине и его жизни. А вот мужчины менее эмоциональны, поэтому они получают удовольствие через свою женщину. Соответственно, если она не получает наслаждения от своей жизни, то мужчина также будет недополучать нужных эмоций.
Кроме того, оставленными быть рискуют неприступные женщины. Поэтому психолог рекомендует не превращаться в "королеву".