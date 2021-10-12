Токсичные родители наносят свои детям травмы, которые остаются, даже когда они вырастают. В результате уже взрослые люди живут с чувством вины, тревожностью и убитой самооценкой. А если в такой семье растет больше одного ребенка, токсичные родители нередко создают идеальный плацдарм для взращивания нездоровой конкуренции между детьми, которая продолжает портить жизнь и спустя многие годы.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться в истории одной из наших подписчиц.

Что обсуждаем

Героиню выпуска с детства сравнивали со старшей сестрой. Она выигрывала олимпиады, поступила в МГУ на бюджет и была фаворитом у родителей, в отличие от не оправдывающей надежды младшей дочери. Ее постоянно упрекали, говорили, что она недостаточно старается и ничего не добьется в жизни:

"Родители сначала меня просто подкалывали, мол, не дотягиваю, в семье не без урода (да-да, прямо так и говорили), на тебе природа отдохнула [...] Для семьи я стала аутсайдером, который ничего в жизни не добьется".

В итоге сестры выросли, героиня вышла замуж, родила ребенка, но до сих пор не может отделаться от чувства, что она хуже сестры-карьеристки:

"Мы обе по-своему счастливы, родители могут нами гордиться. Но этого почему-то не происходит. Рядом с сестрой я до сих пор чувствую себя ничтожеством, обделенным родительской любовью. Самое страшное, каждая встреча с родственниками только подпитывает мою неуверенность в себе – ведь, по их мнению, без мужика я пропаду, сына воспитать достойно не сумею, да и вообще все, что у меня есть – это везение, а не плоды изнурительного труда".

Коротко о главном

1:00 История героини.

4:40 Почему родители создают конкуренцию между детьми.

12:20 Как сравнение детей в детстве влияет на их сценарий жизни. Побег из родительской семьи.

14:35 Токсичные родители. Обесценивание достижений.

16:30 Откуда берется чувство стыда? Нарциссичные родители.

17:50 Нездоровая и здоровая родительская позиция. Причины и признаки токсичности.

20:15 Проекция идеальности. "Почему не пятерка?".

28:20 Как перестать ждать родительского одобрения. Сепарация.

34:35 Как быть родителям.

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