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Как ужиться с невыносимой свекровью

Мира Маркина
2 часа назад

Как выстраивать отношения с родителями своей половины и комфортно себя при этом чувствовать - вопрос, который мучает практически каждую пару. «Рамблер» поговорил с врачом-психиатром, экспертом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой, чтобы разобраться, на что важно обращать внимание при знакомстве с потенциальным супругом, а также как наладить общение с его родственниками.

Как ужиться с невыносимой свекровью
Фото: Кадр из фильма "Моя свекровь - монстр"Кадр из фильма "Моя свекровь - монстр"

Какие скандалы чаще всего происходят между родителями жены/мужа?

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«Все трудности во взаимоотношениях с родителями связаны с нарушением границ, несоблюдением элементарных правил этикета в общении, неистовое желание родственников вмешаться, любыми силами скрутить отношения в «бараний рог» и переделать на свое усмотрение. Безусловно, ни к чему хорошему подобное поведение со стороны родителей не приводит и все заканчивается серьезными конфликтами, холодностью в отношениях пары и даже разводами.

Важно понимать, что с таким рвением можно выстраивать только собственные отношения, а не влезать без приглашения в браки близких. Но, как правило, родители, которые не занимаются своей личной жизнью или не могут продемонстрировать собственный положительный пример в этой области, прекрасно умеют манипулировать и нарушать границы других».

Как не боятся родственников мужа?

В первую очень, еще на этапе знакомства с будущим супругом, стоит обратить внимание на то, выстроены ли у него личные границы с родителями или нет. Если нет, то начинать отношения бессмысленно до тех пор, пока избранник четко не обозначит, что допустимо, а что нет в общении с близкими. Полностью выстроенные, проработанные границы с родственниками и знакомыми - лучшая профилактика от неудачных браков и их последствий.

Как отстаивать личные границы и не обижать родителей партнера?

  • Уметь видеть и эмоционально чувствовать в какие моменты происходит то, что не должно происходить в рамках нормы, где нарушают ваши границы, где вы нарушаете границы других людей, в каких ситуациях допускаете вещи, которые для вас недопустимы, а в каких моментах сами переступаете черту дозволенного.
  • В моменты, когда вы видите, что ваши границы нарушаются, постарайтесь тактично отстоять их и свои интересы: без криков, скандалов, повышения голоса и перехода на личности. При необходимости объясните свою позицию. Все люди разные. Никто не знает, что им позволено, а что нет. Учитесь очерчивать свои границы и делать их видимыми для окружающих.
  • Помните, что отдельно должны быть выстроены границы с родителями каждого из супругов. Если этого нет, отношения обречены на огромные трудности и несчастья с возможными болезненными разводами в будущем.
  • Важно побороть страх осуждения. До сих пор многим людям чуждо понимание темы этикета и границ даже в обществе, не говоря уже о семье. Помните, что другие не обязаны вас поддерживать в этом вопросе. Но пройдет время, ваши личные границы будут видимы для каждого, люди привыкнут к такой позиции и перестанут вести себя неподобающе.
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