Как ужиться с невыносимой свекровью

Как выстраивать отношения с родителями своей половины и комфортно себя при этом чувствовать - вопрос, который мучает практически каждую пару. «Рамблер» поговорил с врачом-психиатром, экспертом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой, чтобы разобраться, на что важно обращать внимание при знакомстве с потенциальным супругом, а также как наладить общение с его родственниками.

Фото: Кадр из фильма "Моя свекровь - монстр" Кадр из фильма "Моя свекровь - монстр"

Какие скандалы чаще всего происходят между родителями жены/мужа?

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«Все трудности во взаимоотношениях с родителями связаны с нарушением границ, несоблюдением элементарных правил этикета в общении, неистовое желание родственников вмешаться, любыми силами скрутить отношения в «бараний рог» и переделать на свое усмотрение. Безусловно, ни к чему хорошему подобное поведение со стороны родителей не приводит и все заканчивается серьезными конфликтами, холодностью в отношениях пары и даже разводами.

Важно понимать, что с таким рвением можно выстраивать только собственные отношения, а не влезать без приглашения в браки близких. Но, как правило, родители, которые не занимаются своей личной жизнью или не могут продемонстрировать собственный положительный пример в этой области, прекрасно умеют манипулировать и нарушать границы других».

Как не боятся родственников мужа?

В первую очень, еще на этапе знакомства с будущим супругом, стоит обратить внимание на то, выстроены ли у него личные границы с родителями или нет. Если нет, то начинать отношения бессмысленно до тех пор, пока избранник четко не обозначит, что допустимо, а что нет в общении с близкими. Полностью выстроенные, проработанные границы с родственниками и знакомыми - лучшая профилактика от неудачных браков и их последствий.

Как отстаивать личные границы и не обижать родителей партнера?