3 лайфхака, чтобы погасить конфликт на корню

Как правильно бороться с агрессией, направленной на вас.

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К сожалению, нам часто приходится сталкиваться с агрессией, при этом не важно, идет ли речь о деловом общении или же о личном. Постоянные стрессы и жизнь в большом городе могут настолько измотать, что контролировать себя становится сложно. Однако когда мы идем на поводу у своих эмоций и отвечаем агрессией на агрессию, мы сами способствуем тому, что ситуация лишь усугубляется и отношения рушатся на глазах. Как же не допустить такого и выйти победителем из любого спора? В этом мы и попытались разобраться.

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Дайте вашему оппоненту высказаться

Когда человека начинает «нести», очень хочется быстрее оборвать его тираду и сменить тон, но в результате ваш оппоненту обозлится еще больше и будет продолжать пытаться разжечь новую ссору на протяжении всего дня. Особенно неприятно, если дело происходит на рабочем месте. Как бы вам не хотелось ответить здесь и сейчас, держите себя в руках и дайте высказаться. Кроме того, после того как человек выскажется, будет намного легче начать снижать градус ссоры, подводя агрессора к рациональному решению спора. Этот метод работает практически всегда.

Уважайте своего «собеседника»

Да, когда на вас кричат, это трудно. При этом помните, что ответной агрессией и резкостью вы лишь добавите «дров» в пламя разгоревшегося скандала, а мы пытаемся погасить ссору, верно? Важно понять, что человек в запале не способен трезво мыслить, а ваши оскорбления или язвительные фразы лишь заставят оппонента «расходиться» еще больше. Как личный, так и любой другой конфликт важно решать с «холодной» головой, поэтому всегда старайтесь быть первым, кто будет предпринимать шаги на пути к его решению, а для этого важно как минимум держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.

Будьте уверены в себе