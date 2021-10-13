5 признаков патологического лжеца

Патологический лжец — это не просто прирожденный врун, но и изысканный манипулятор. Находиться в обществе такого человека порой не просто неприятно, но даже опасно. А изобличить его во лжи практически невозможно. Единственное обстоятельство, при котором патологический врун может признаться в своем сочинительстве — это непосредственный, причем довольно серьезный, вред для него самого.

Фото: Кадр из фильма "Лжец, лжец" Кадр из фильма "Лжец, лжец"

Впрочем, существует несколько признаков, по которым распознать патологического лжеца можно раньше, чем от его общества пострадают другие люди.

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Рассказ разнится в ключевых фактах и меняет эмоциональный окрас

В зависимости от нужного эффекта, патологический лжец может рассказывать одну и ту же историю, описывая ее в негативном или позитивном ключе. Все зависит от того, какой задачи требуется достичь.

Также у истории могут меняться ключевые обстоятельства, а сам рассказ будет меняться из раза в раз, приобретая все новые детали и теряя старые.

Врет даже без видимой пользы для себя

Патологический лжец врет не только "по-крупному", но вставляет вранье даже там, где его можно было избежать. Для него не так важна практическая выгода от вранья, ему действительно важна ложь просто ради лжи. Дополнительных причин для этого ему искать не нужно.

Не видит в своем вранье ничего предосудительного

Такие люди могут спросить: "А что такого?". Патологические вруны действительно не понимают, что предосудительного может быть в искажении фактов. В большинстве же случаев лжецы не признаются во вранье ни при каких обстоятельствах, предпочитая все отрицать.

Патологический лжец постоянно выкручивается

"Припереть к стенке" такого человека практически невозможно, он будет все отрицать, строить витиеватые обходы, основанные на новой лжи, выкручиваться и выдумывать. Он может сам себя запутать в своих неправдоподобных рассказах, но все равно будет продолжать делать все, чтобы его не изобличили.

Не существует стоп-тем

Для патологического лжеца нет ничего святого. У него нет границ и понимания "а вот это уже слишком", Он с легкостью может соврать о чьей-либо болезни или смерти, даже если в этом нет никакой фактической выгоды для него самого.

Мнение эксперта

Вероника Петровна Сысоева

Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing

Как бороться с патологическим лжецом, если такой есть в окружении?

С патологической лживостью окружающих людей бороться бесполезно. Говорить об этом со лжецом, пытаться пристыдить или конфликтовать с ним — это положительного результата не принесет, только испортит отношения и заставит вас нервничать. Лучшее, что вы можете сделать — исключить из своего окружения таких людей или максимально избегать общения с ними, ни в коем случае не вступать в серьезные отношения и совместные проекты.

А как быть, если это близкий родственник, и от проблемы нужно не себя огородить, а скорее достучаться до человека, что ему надо менять модель поведения?

Достучаться до близкого с патологической лживостью невозможно. Даже если он будет чувствовать свою вину после разговоров с вами, врать он не перестанет. У некоторых людей это связано с внутренними травмами из детства из серии "ложь ради спасения". Например, соврать родителям, чтобы не ругали или не расстраивать близких.

В таком случае можно скорректировать поведение с помощью психотерапии при условии, что человек самостоятельно захочет поменять это в своей жизни. Но если патологическая лживость в рамках характера, чаще встречается у демонстративных личностей, изменить это невозможно.

Существуют ли какие-то контрприемы в случае, если понятно, что перед нами патологический лжец, который из раза в раз продолжает врать?

Жизнь состоит из мелочей. И патологическая лживость проявляется в первую очередь в ситуациях, в которых врать не нужно, просто нет необходимости, потому что ложь ни на что не повлияет.