Что в русских женщинах больше всего удивляет мужчин-иностранцев

Во всем мире считают, что в России женщины, как и сто лет назад, находятся в полной власти мужчин. Да, европейско-американская эмансипация нас пока не коснулась и нашим дамами до сих пор открывают двери и помогают нести тяжелые сумки. На Западе недоумевают — как наши женщины до сих пор это терпят и не поднимаются, чтобы свергнуть такой невообразимый шовинизм. Есть и другие удивительные для иностранцев вещи, которые особенно поражают мужчин.

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Положение русской женщины в семье

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Финская журналистка Анна-Лена Лаурен, несколько лет жившая и работавшая в России, как-то сказала:

«Видимо, самая тщательно охраняемая тайна России состоит в следующем: женщины не глупее и не слабее мужчин – наоборот. Но никто не говорил об этом мужчинам»

Скорее всего, она права, так как многие иностранцы-мужчины, имевшие счастье длительное время наблюдать уклад жизни россиян, отмечали, что в стране процветает «тщательно замаскированный матриархат». Да, у нас на женщине держится все домашнее хозяйство и даже во многих мужских делах не обходится без совета или даже непосредственного вмешательства женщины.

Умение и желание готовить

Почти все русские женщины хорошо готовят и, главное — любят это дело. Многие даже считают, что если россиянка не тяготеет к варке борщей и выпеканию кулебяк, то она вовсе и не русская. Среди американцев популярен стереотип, который представляет наших женщин как особ, которые постоянно что-то пекут, месят и варят. А еще они просто сами не свои, если не закормят гостя до изнеможения.

Это связано с тем, что большинство американок, да и европеек, в наше время совершенно не умеют готовить и могут управиться, разве что, с кофемашиной и микроволновкой. Конечно, любая женщина, колдующая с кастрюлями и половниками будет казаться неизбалованным Джонам, Вальтера и Пьерам богинями кулинарии. Увы, постепенно этот типаж женщин у нас переводится и мы переходим к западному образцу беспомощной «хозяюшки».

Прагматизм

Говоря о качествах русских женщин, иностранцы не в последнюю очередь упоминают их прагматизм и корыстность. Этот стереотип дамы из России с кошельком вместо мозга зародился в постперестроечные 90 е годы, когда тысячи женщин бывшего СССР ринулись искать богатых женихов «из-за бугра».