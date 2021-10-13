Как определить характер потенциальной избранницы по лицу

Чтобы узнать человека поближе, не обязательно начинать общение. Еще до знакомства с барышней можно определить главные черты ее характера, для этого надо лишь взглянуть на ее лицо. Больше всего о человеке говорят его брови, глаза, нос, рот и овал лица. Об этом сообщает физиогномист Елена Мифф.

Говоря о вспыльчивых, гневливых женщинах, способных на неженские поступки (например, драку), Мифф сделала следующее описание: «Сильные густые брови, длинный, большого размера для ее формы лица нос. Очень прямая перегородка носа. Это будут, скорее всего, не полные губы. Они могут быть разных форм — например, одна толще, другая тоньше. И это будет, скорее всего, квадратный подбородок».

Романтичных и женственных натур определяют тонкие черты лица, передает «Пятый канал». В основном таким дамам свойственны заостренный подбородок, не пухлые и не тонкие губы, прямой нос средней длины и овал лица — перевернутый треугольник.

Хитрые, коварные и мстительные женщины имеют тонкие нос и губы, а также треугольное лицо. По словам физиогномиста, идеальной формы брови, маленький нос со слегка вздернутым кончиком, пухлые губы правильной формы, овальный подбородок — эти черты лица говорят о доброй, открытой, мягкой и покладистой особе.