Почему кареглазым доверяют больше, чем голубоглазым

Исследователи Университета Чарльза в Праге провели необычный эксперимент для выяснения степени доверия к людям в зависимости от цвета глаз. Наибольший процент участников признал кареглазых людей на фото заслуживающими большего доверия.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В процессе эксперимента ученые показали новые фотографии, на которых меняли цвет глаз одним и тем же людям, в результате чего были сделаны любопытные выводы. Оказалось, доверие вызывает скорее присущие кареглазым людям черты лица, а не сам цвет глаз, как таковой. Например, у кареглазых мужчин чаще встречаются приподнятые уголки губ, широкие подбородок и большие глаза, в то время как у голубоглазых – узкий рот, глаза небольшого размера и опущенные уголки губ. Кареглазые женщины, как оказалось, считаются более надежными , хотя статистически это менее выражено, чем в случае с темноглазыми мужчинами.

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В начале нулевых в США было проведено исследование с участием тысячи женщин от 16 до 35 лет. Результаты его довольно интересны: голубые и серые глаза придают обладателю образ «милого»(42%) и доброго (10%) человека, зеленые глаза ассоциируются к сексуальностью (29%) и хитростью (20%), а карие – с развитым интеллектом (34%) и добротой (13%).

Профессор Джоана Роб из университета Лоувил, США, утверждает, что голубоглазые люди более склонны к стратегическому мышлению и лучше играют в гольф, а кареглазые имеют хорошую память, очень рассудительны и темпераментны.