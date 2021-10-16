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Почему кареглазым доверяют больше, чем голубоглазым

Русская семерка
26 минут назад

Исследователи Университета Чарльза в Праге провели необычный эксперимент для выяснения степени доверия к людям в зависимости от цвета глаз. Наибольший процент участников признал кареглазых людей на фото заслуживающими большего доверия.

Почему кареглазым доверяют больше, чем голубоглазым
Фото: Русская семеркаРусская семерка

В процессе эксперимента ученые показали новые фотографии, на которых меняли цвет глаз одним и тем же людям, в результате чего были сделаны любопытные выводы. Оказалось, доверие вызывает скорее присущие кареглазым людям черты лица, а не сам цвет глаз, как таковой. Например, у кареглазых мужчин чаще встречаются приподнятые уголки губ, широкие подбородок и большие глаза, в то время как у голубоглазых – узкий рот, глаза небольшого размера и опущенные уголки губ. Кареглазые женщины, как оказалось, считаются более надежными , хотя статистически это менее выражено, чем в случае с темноглазыми мужчинами.

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В начале нулевых в США было проведено исследование с участием тысячи женщин от 16 до 35 лет. Результаты его довольно интересны: голубые и серые глаза придают обладателю образ «милого»(42%) и доброго (10%) человека, зеленые глаза ассоциируются к сексуальностью (29%) и хитростью (20%), а карие – с развитым интеллектом (34%) и добротой (13%).

Профессор Джоана Роб из университета Лоувил, США, утверждает, что голубоглазые люди более склонны к стратегическому мышлению и лучше играют в гольф, а кареглазые имеют хорошую память, очень рассудительны и темпераментны.

О взаимосвязи цвета глаз и характера человека любят упоминать астрологи и психологи. Чаще всего утверждают, например, что синеглазые люди настойчивы и сентиментальны, но бывают надменными. Сероглазые умны, но бессильны в вопросах, требующих чувственного подхода, а зеленоглазые, например, нежны и, одновременно с этим, бывают излишне принципиальны. Не всегда подобные выводы строятся на статистических исследованиях и опросах. Есть здесь и рациональное научное зерно. Например, ученые обнаружили ген PАХ6, который играет серьезную роль в пигментации радужки и типе личности. Он участвует в развитии части лобной доли, которая отвечает за сопереживание и самоконтроль. Таким образом, можно утверждать, что характер человека и цвет его глаз биологически взаимосвязаны, но исследований в данной области все еще недостаточно, чтобы считать подобные заявления научными.

Психология,
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