"Еда – не успокоительное и не замена терапии"

Стресс наносит большой вред организму. И это не только проблемы с нервной системой, нарушение сна, но и появление лишнего веса. Часто, люди начинают буквально «заедать» свои проблемы. О том, к каким проблемам это может привести, рассказывает в своей колонке для Passion.ru популярный психолог, медиатренер Глеб Назаренко.

Глеб Назаренко

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Популярный психолог, медиатренер

Стресс всегда сопровождается повышенной мозговой активностью. Даже если человеку кажется, что он лежит и ничего не делает, внутри организма происходит огромная волновая активность, а именно тщетные попытки найти решение своих проблем. В таком состоянии организм начинает погоню за дешевым дофамином: «Мне очень грустно, нечем себя занять, пойду поем, заодно подниму себе настроение». Но вот только со временем вырабатывается толерантность к вкусовому фактору еды и человек не знает, чтобы такого съесть, чтобы получить еще большую дозу эндорфинов, и стресс только усиливается. Знакомая ситуация?

Был в моей практике случай. Молодая девушка, как часто бывает в этом возрасте, встречалась с парнем, отношения не заладились, произошла ссора и в результате они расстались. Барышня впадает в депрессию, ограничивает общение с внешним миром и в качестве «успокоительного» подсаживается на фастфуд. Быстрые углеводы, которые содержатся в данном виде пищи, способствуют выработке эндорфинов – гормонов счастья. Основная проблема никуда не исчезла, девушка оставалась в ситуации, которая провоцировала стресс, квалифицированная помощь отсутствовала, и требовались все большие порции заменителя положительных эмоций, как следствие – у нее появились лишний вес, проблемы с кожей, развившаяся болезнь желудка и, соответственно, еще больший повод для стресса. И только работа с психологом, выявление основной причины проблемы и ее устранение позволили ей «соскочить» с такого приятного фастфуда, пересмотреть свое отношение к жизни, поставить перед собой новые цели. Уже через полгода она вернулась к первоначальному весу, и мир заиграл новыми красками.

Почему же так происходит, что привлекает нас в еде в стрессовой ситуации

Существует понятие comfort food — уютная пища, которая позволяет погрузиться в атмосферу детства, когда нам не приходится брать на себя заботы: это беззаботное время, в котором ответственность лежит на взрослых и ты чувствуешь себя в полной безопасности. Чтобы очутиться в зоне комфорта, мы погружаемся в атмосферу comfort food и активно заедаем наш стресс.

На самом деле люди часто прибегают к такому способу борьбы с депрессией, потому что не видят другого выхода и у них недостаточно силы воли, чтобы пережить это с помощью других методов.

Вот другой пример из практики. Женщина бальзаковского возраста, замужем больше 20 лет. Дети выросли и разъехались, она не работает, надобность в ней как в хозяйке отпала. Муж стал все чаще задерживаться на работе, приходит домой и сразу же ложится спать.

Чувствуя свою невостребованность, скучая по детям и подозревая мужа в измене, женщина начинает заедать свою депрессию. За год она поправилась на 20 килограммов, перестала за собой ухаживать. Конечно же, это не прибавило интереса со стороны мужа, и все бы закончилось совсем плачевно, если бы подруга не посоветовала ей обратиться к психологу.

Потребовалась не одна встреча, чтобы добраться до глубинных причин проблемы. В результате регулярных сессий женщина почувствовала себя уверенней, занялась своим внешним видом, нашла подходящую работу. Не оставалось времени на депрессию, и отпала необходимость в излишнем потреблении пищи. А тут и муж стал проявлять интерес, жизнь наладилась.

Существует такое понятие, как «опустевшее гнездо»: когда дети вырастают и покидают родительский дом. Главное – в этот период не зацикливаться на проблеме, найти новые увлечения, поработать над своей внешностью, и жизнь станет интереснее, появятся новые цели. Но не стоит заедать стресс. Конечно, это самый простой способ простимулировать выработку гормонов, поднять уровень серотонина и почувствовать себя намного лучше. Человеку становится спокойно, комфортно, наступает ложное чувство защищенности, проблемы отодвигаются на задний план. Однако, еда – это не решение проблемы, а своего рода маскировка, которая способствует ожирению и возникновению дополнительного стресса. Жизнь становится похожей на замкнутый круг.

Желание получить ощущение комфорта, положительные эмоции подменяется едой. В это время просто необходимо обратиться к специалисту, который поможет разобраться в проблеме и найти выход из стрессовой ситуации.

Каковы же пути решения проблемы Если проблема достаточно серьезная и человек уже не может сам вырваться из этого замкнутого круга, только психолог или психотерапевт поможет разобраться с ситуацией и выявить первопричину стресса. Особенно когда явных причин нет, а желание отойти от холодильника не появляется, и мучают ночные приступы обжорства. Специалист поможет подобрать специальные седативные средства, которые станут подспорьем в решении проблемы. Консультация диетолога будет не лишней. Правильно подобранная диета позволит безболезненно заменить любимые продукты на низкокалорийные, без ущерба для здоровья. Необходимо найти альтернативу еде – увлекательное хобби, занятия спортом помогут в этом. При выполнении спортивных упражнений также вырабатываются серотонин и дофамин. Фитнес-тренировка может принести не меньше удовольствия, чем шоколад или любимая картошка фри.