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Жить в 40 с родителями: нормально ли это и как пройти сепарацию

Анна Шутова
1 час назад
Жить в 40 с родителями: нормально ли это
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Из года в год социологи, психологи, демографы обсуждают вопрос: нормально ли, когда взрослые дети живут с родителями? До какого возраста такая ситуация приемлема, чем она грозит обеим сторонам? Считается, что в XXI веке взросление происходит позже, и в последних исследованиях подростковый возраст продлили чуть ли не до 25 лет, практика показывает, что в большинстве случаев жизнь в одном пространстве со взрослыми детьми оборачивается конфликтами, напряжением и обоюдным разочарованием.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю нашего подписчика и попробовали в ней разобраться.

Что обсуждаем

Герой выпуска жил с родителями, работал и всю зарплату тратил на то, чтобы улучшить жилищные условия семьи: переехать из двухкомнатной в трехкомнатную квартиру.

"Родители говорили, что в трешке у меня будет отдельная комната. Фактически, все мои деньги тогда уходили матери — на коммуналку, на счет будущей квартиры, а иногда с этих денег родители помогали старшей сестре, у нее родилась дочка, и она сидела в ней декрете".

Однако после того, как родители купили квартиру, его попросили съехать, а к себе пригласили жить дочь с внучкой, которая развелась с мужем:

"Меня словно ледяной водой окатили. Отец сказал, что мне пора отделяться и переезжать, потому что им хотелось бы наконец пожить для себя в комфорте, и что взрослому мужчине должно быть стыдно жить в квартире с родителями. Я в первую минуту онемел, а потом спросил, зачем тогда я впрягался в покупку новой квартиры. Отец невозмутимо ответил, что заботиться о них — это вообще-то мой долг, но жить вместе для этого необязательно. Дескать, так бы я спустил деньги на всякую ерунду, а так сделал доброе дело, и они мне очень благодарны, но теперь мне пора уже жить самостоятельно".

Мужчина переехал на съемную квартиру и перестал общаться с родителями:

"Сейчас я полгода живу на съеме, деньги занял у друзей, постепенно отдаю, экономлю на всем. Не знаю, смогу ли я поверить кому-нибудь, раз самые близкие поступили так подло. С родителями и сестрой не общаюсь".

Коротко о главном

1:05 История героя.

08:50 Инфантильность взрослого.

14:00 Нормально ли, что взрослые дети живут с родителями.

15:30 Сепарация от родителей.

27:00 Как договариваться с родителями о деньгах и недвижимости.

30:40 Что делать, если приходится жить в одной квартире с родственниками.

33:50 Почему родители не хотят, чтобы дети переезжали во взрослом возрасте.

37:50 Должны ли дети родителям.

39:40 Как выстраивать границы с родителями и сепарироваться взрослым.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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