Жить в 40 с родителями: нормально ли это

Из года в год социологи, психологи, демографы обсуждают вопрос: нормально ли, когда взрослые дети живут с родителями? До какого возраста такая ситуация приемлема, чем она грозит обеим сторонам? Считается, что в XXI веке взросление происходит позже, и в последних исследованиях подростковый возраст продлили чуть ли не до 25 лет, практика показывает, что в большинстве случаев жизнь в одном пространстве со взрослыми детьми оборачивается конфликтами, напряжением и обоюдным разочарованием.
Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю нашего подписчика и попробовали в ней разобраться.
Герой выпуска жил с родителями, работал и всю зарплату тратил на то, чтобы улучшить жилищные условия семьи: переехать из двухкомнатной в трехкомнатную квартиру.
"Родители говорили, что в трешке у меня будет отдельная комната. Фактически, все мои деньги тогда уходили матери — на коммуналку, на счет будущей квартиры, а иногда с этих денег родители помогали старшей сестре, у нее родилась дочка, и она сидела в ней декрете".
Однако после того, как родители купили квартиру, его попросили съехать, а к себе пригласили жить дочь с внучкой, которая развелась с мужем:
"Меня словно ледяной водой окатили. Отец сказал, что мне пора отделяться и переезжать, потому что им хотелось бы наконец пожить для себя в комфорте, и что взрослому мужчине должно быть стыдно жить в квартире с родителями. Я в первую минуту онемел, а потом спросил, зачем тогда я впрягался в покупку новой квартиры. Отец невозмутимо ответил, что заботиться о них — это вообще-то мой долг, но жить вместе для этого необязательно. Дескать, так бы я спустил деньги на всякую ерунду, а так сделал доброе дело, и они мне очень благодарны, но теперь мне пора уже жить самостоятельно".
Мужчина переехал на съемную квартиру и перестал общаться с родителями:
"Сейчас я полгода живу на съеме, деньги занял у друзей, постепенно отдаю, экономлю на всем. Не знаю, смогу ли я поверить кому-нибудь, раз самые близкие поступили так подло. С родителями и сестрой не общаюсь".
1:05 История героя.
08:50 Инфантильность взрослого.
14:00 Нормально ли, что взрослые дети живут с родителями.
15:30 Сепарация от родителей.
27:00 Как договариваться с родителями о деньгах и недвижимости.
30:40 Что делать, если приходится жить в одной квартире с родственниками.
33:50 Почему родители не хотят, чтобы дети переезжали во взрослом возрасте.
37:50 Должны ли дети родителям.
39:40 Как выстраивать границы с родителями и сепарироваться взрослым.
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