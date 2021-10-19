Жить в 40 с родителями: нормально ли это

"Меня словно ледяной водой окатили. Отец сказал, что мне пора отделяться и переезжать, потому что им хотелось бы наконец пожить для себя в комфорте, и что взрослому мужчине должно быть стыдно жить в квартире с родителями. Я в первую минуту онемел, а потом спросил, зачем тогда я впрягался в покупку новой квартиры. Отец невозмутимо ответил, что заботиться о них — это вообще-то мой долг, но жить вместе для этого необязательно. Дескать, так бы я спустил деньги на всякую ерунду, а так сделал доброе дело, и они мне очень благодарны, но теперь мне пора уже жить самостоятельно".