Почему мы следим в соцсетях за людьми, которые бесят

Мы следим в интернете за людьми, которые откровенно раздражают: бывшими любовниками, одноклассниками, блогерами и просто незнакомцами. Рассказываем, почему люди продолжают следить за теми, кто их очень бесит.

Вы когда-нибудь следили за новой ужасной девушкой бывшего парня, за блогером-миллионником, который и двух слов связать не может, за знаменитостью, которая постоянно выставляет неподобающие голые фотографии?

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Как это называется и что значит

Поздравляем, вы испытали то, что зарубежные исследователи называют «хейт-вотчинг» (от английского hate — ненависть, watch — смотреть). Чаще всего под хейт-вотчингом подразумевают подписку в Instagram, реже — в других социальных сетях.

Дженнифер Беккет, преподаватель в сфере коммуникаций и СМИ Университета Мельбурна, объясняет в интервью каналу ABC:

«Хейт-вотчинг — это решение подписаться на кого-то в социальных сетях, даже если вы знаете, что не согласны с тем, что они говорят, или думаете, что они ужасные люди».

Социологи утверждают, что хейт-вотчинг — нормальное и в каком-то плане даже здоровая практика. Людям интересны люди: раньше наблюдение за соседями было необходимо для выживания в обществе. Хуже всего для древнего человека было стать «белой вороной», которого выгонят из круга.

Мы и сейчас смотрим на окружающих, чтобы удостовериться, что все с нами нормально и мы не отличаемся от большинства. Или если отличаемся, то в лучшую сторону: мы красивей, умней и богаче. А если нет, злимся — мы что, хуже? Разве мы не заслужили?

Увы, лично с идеальными людьми встретиться мы не хотим или не можем. А потому идем в интернет, чтобы выплеснуть злость, листая фото до последнего или строча гневные комментарии.

Так зачем же мы следим за людьми, которые нас бесят?

Избежать скуки

Нам важно испытывать хоть какие-нибудь эмоции, даже если они "отрицательные" и тяжелые — зависть, гнев, негодование.

Испытывать эти чувства в реальном мире страшно. А вдруг мне ответят на мое возмущение? А вдруг я кого-то обижу?

Наткнуться на неприятного человека лицом к лицу — не то же самое, что в интернете. Мы листаем ленту Instagram в безопасности кровати или ванной. За негативные эмоции никто не отругает, у зависти не будет последствий. Мы полностью контролируем ситуацию: можем выйти из интернета, когда хочется, и снова зайти, когда станет скучно.

В каком-то смысле это похоже на просмотр ужастика. Понятно, что будет страшно — но поэтому вы фильм и смотрите.

Сравнить себя в лучшую или худшую сторону

Человек, за которым мы следим регулярно, становится кем-то вроде «соседа». Нам интересно, как у соседа дела: с кем он живет и спит, какие секреты хранит, в чем его недостатки.

Тем более нам интересно, когда у соседа дела идут невероятно хорошо или невероятно плохо. Мы смотрим на выпячивающее богатство или стыдную бедность с одной мыслью — «ну я-то точно лучше».

Зависть указывает на скрытые желания и потенциал, на «хотелки», которые мы сами себе запрещаем. К примеру, вы смотрите на фото женщины в коротком платье и возмущаетесь — как же так, ей 40 лет, а выглядит в этом мини выглядит как подросток. Возможно, вы бы хотели выглядеть так же. Или жалеете, что в подростковом возрасте так не одевались. Смотрите на тиктокера, который глупо танцует, и в глубине души понимаете, что с удовольствием не работали бы 12 часов в день, а танцевали бы, также получая миллионы.

Мы следим за людьми, чтобы самоутвердиться в сравнении. Это похоже на юмор клоуна. Когда клоун падает лицом в торт, мы смеемся, ибо понимаем, что мы умные, мы в такую ситуацию не попадем никогда — и это расслабляет. По той же причине люди следят за аккаунтами богатых людей, которые выпячивают свое имущество и люксовые вещи. Приятно думать, что «я-то все заработал честным трудом и так хвастаться своими деньгами никогда не буду».

Сбежать от проблем

Мы знаем, что будем чувствовать, просматривая фото «некрасивых» бывших одноклассниц и моделей, которые «точно с кем-то переспали, чтобы получить работу». Зависть, раздражение, высокомерие — обычно это одни и те же повторяющиеся чувства.

Парадоксально, но иногда такая токсичная среда служит комфортной зоной. Мы часто не знаем, как выбраться из своих неурядиц, избавиться от вредных привычек, боимся новых проблем и будущих последствий решений. А тут все просто и однозначно — она плохая, потому что я на нее смотрю и чувствую себя плохо.

Но когда мы следим за жизнью других, есть риск перестать следить за своей. Люди, которые выкладывают эти фото и видео, вообще не думают о вас. У них полно своих забот.

Как понять, что вам вредит хейт-подписка

После просмотра ленты вы чувствуете себя хуже, чем до того;

Вы думаете об этих людях когда проводите время с близкими;

Люди, которые вам не нравятся, — это большинство ваших подписок.

Вы не помните, когда в последний раз занимались хобби без телефона;

Вы замечаете, что все равно подражаете людям, которые вам не нравятся: выбираете похожие прически, маникюр, стиль.

Как от этого избавиться

Памела Ратледж, профессор психологии СМИ Университета Филдинга утверждает, что не стоит бросать привычку, только потому что она стыдно звучит. Профессор утверждает, что если включить любопытство, то хейт-вотчинг подтолкнет к нестандартным решениям своих проблем.

«Нам может быть любопытно, что делает их популярными, потому что нам нужно понимание, что нравится окружающим и помогает выжить нам в социуме».

Каждый раз, когда смотрите страницу человека, который вас бесит, задавайте себе вопросы. Что вы чувствуете в данный момент? Что именно заставляет вас завидовать/беситься/насмехаться? Можете ли вы сказать или написать в их сторону что-то хорошее?