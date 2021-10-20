Как при онлайн-знакомстве быстро понять, что мужчина вам не подходит

Будь то неприличное сообщение или большое количество топлес-селфи, существует множество причин для разочарования в онлайн-знакомствах. Однако, наиболее распространенным поводом для беспокойства является то, что люди не те, за кого себя выдают.

Фото: Кадр из фильма «Лето, одноклассники, любовь» Кадр из фильма «Лето, одноклассники, любовь»

Согласно опросу Pew Research, проведенному в 2020 году, каждый третий человек назвал нечестность и искажение информации худшим в знакомствах в Интернете. Эксперт портала Metro.uk поделился лайфхаком о том, как быстро отсеить человека, который вам не нравится, если вы знакомитесь онлайн.

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Суть лайфхака проста. Каждый раз, когда человек, с которым вы общаетесь, делает что-то, что заставляет вас чувствовать себя неловко или некомфортно, вы ставите рядом с его именем эмодзи с красным флажком. Когда количество флагов достигнет трех штук, вы просто удаляете номер того, с кем общаетесь навсегда и перестаете с ними переписываться. Это самый простой способ «отмечать» тревожные звоночки, а не игнорировать и потом удивляться, когда мужчина оказывается плохим человеком. Можно также ставить зеленый флаг, если вам что-то нравится.

Ведя учет проблем несовместимости, вы избавляетесь от розовых очков, обычных на ранних стадиях отношений, и не полагаетесь на свою память, которая может быть затуманена влечением и желанием найти любовь.

Чем раньше вы определитесь с тем, где вы проводите границу между определенным поведением и тем, что вызывает у вас дискомфорт, тем лучше. Хотя может быть нелегко говорить о том, какое поведение может вызывать у вас тревогу или стресс, но письменное изложение позволит вам продумать, что вы хотите сказать, и изложить это в ясной форме.

— Линда Пападопулос, доктор психологических наук.

На первый взгляд, это простой метод, но самое сложное наступает тогда, когда вы пытаетесь определить, что для вас является тревожным сигналом. У всех отношений разная динамика. То, что может быть тревожным сигналом при обмене сообщениями в мессенджерах, может не иметь большого значения в другом разговоре. Аналогично, ваши «красные флажки» — это что-то очень личное, поэтому какими бы ни были ваши собственные предпочтения и триггеры, помните, что каждый имеет право устанавливать границы и требовать их соблюдения.