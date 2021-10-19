Мужские поступки, которые нельзя прощать

Когда стоит насторожиться, и даже подумать о расставании.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Вступая в отношения с новым партнером, мы часто так охвачены чувствами, что не замечаем опасных «звоночков», которые могут говорить о том, что мужчина не просто нам не подходит, но и может представлять реальную угрозу. О том, какие поступки вашего молодого человека не стоит прощать, мы и поговорим.

Видео дня

Он использует вас в своих целях

Важно помнить, что любые отношения двух взрослых людей — это всегда равные условия для обоих партнеров. Не может быть такого, что мужчина (или женщина) измеряет степень любви или уважения в выполнении каких-то своих желаний, и если следует отказ, на второго партнера тут же выливается ушат из обвинений. Отношения должны приносить вам обоим только положительные эмоции, в противном случае, такой союз можно назвать токсичным и бесперспективным.

Он поднимает на вас руку

По статистике, около 80% женщин в нашей стране прощают мужчине жестокость в свой адрес, причем речь идет не только о физическом насилии, но и о психологическом, которое приносит не меньший вред личности. Насилие недопустимо в отношениях ни в каком виде, важно помнить, что человек, который поднял на вас руку или оскорбил один раз, обязательно повторит свои действия, если не получит от вас резкого ответа. Причем не нужно отвечать насилием на насилие, обратитесь в полицию, если с первого раза ваш партнер не понимает, что его действия вам неприятны. Как правило, одного обращения в правоохранительные органы достаточно, чтобы мужчина навсегда исчез из вашей жизни.

Он оскорбляет ваших родственников

Наверное, один из самых «громких» звоночков. Мужчина, который относится к вам с уважением, никогда не позволит себе оскорбить тех, кто вам близок. Постоянные насмешки, невежественные комментарии в адрес близких родственников и друзей говорят о том, что человеку абсолютно все равно что вы о нем подумаете, да и об уважении и любви здесь речь не идет. Подумайте, нужен ли вам такой человек рядом.

Он агрессивен к тем, кто слабее него