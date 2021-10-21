Сам к тебе прибежит: психолог - о правилах флирта

Социальные сети давно стали местом для знакомств и флирта, которые нередко потом выливаются в серьезные отношения в реальной жизни. «Рамблер» поговорил с психологом Вероникой Хацкевич и узнал, как нужно вести переписку, чтобы мужчина начал сходить по вам с ума.

Фото: Кадр из сериала "Эмили в Париже" Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Скажите «нет» скучным перепискам

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Вполне нормально, что у мужчины изначально нет фантазии, чтобы задать нестандартный вопрос. Поэтому всегда присутствуют «Как дела?», «Чем занимаешься?» и так далее. Важно не продолжать этот скучный диалог, а вывести его на новый уровень, добавив остроты и непредсказуемости. Вместо «Нормально, лежу, смотрю телевизор, а ты?» ответьте «Сегодня покоряла мир и слегка устала. Но общение с тобой вдохновляет, поэтому поделись, как ты?».

Интригуйте и не рассказывайте о себе все

Целью переписки является не написание мемуаров (какими бы интересными они ни были), а обмен энергией с собеседником. Это касается и первых встреч. Поверьте, еще будет время, чтобы заявить о себе. Сначала дайте выговориться мужчине, слушайте его максимально внимательно и заинтересованно. Кстати, не пытайтесь ему отвечать мгновенно, но и не выдерживайте паузу специально - вступайте в диалог только тогда, когда настроены на общение.

Будьте на одной волне

Рассказы о жизненных проблемах и трудностях забирает энергию и не привносит в разговор ничего хорошего (на поверхностном уровне знакомства). Когда целью общения является его приумножение, важно отпускать все зажимы и печали и погружаться в диалог, а не развивать подавленное состояние и не делиться им с собеседником.

Делайте комплименты

Не упускайте возможности благодарить за комплименты и делать их в ответ. Мужчина не только воспримет - это как руководство к действию, но и сам испытает положительные эмоции. Еще один совет: знайте себе цену и не стесняйтесь напоминать собеседнику, как ему повезло с вами.

Добавляйте нотки юмора

Не зря говорят, что чувство юмора - это почти всегда отличный выход из любой ситуации. Используйте шутки, анекдоты, захватывающие истории и даже сарказм, чтобы разбавить диалог.

Получайте удовольствие от общения