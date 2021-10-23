Коуч объяснила, как женщины должны показывать интеллект

Российский психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина посоветовала женщинам носить сексуальную одежду на работу. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По мнению специалистки, названный дресс-код может быть способом для работниц офисов показать коллегам интеллект. Лейкина подчеркнула, что в последнее время женщины все чаще носят одежду мужского кроя, чтобы внешне уравнять себя в полномочиях и солидности, которую несут предметы мужского гардероба.

«Я считаю, что женщина должна стремиться, чтобы замечали ее привлекательность. Чтобы было непонятно, что она прилагает для этого особенные усилия. В этом проявятся ее мозги», — объяснила психолог.