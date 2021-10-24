Знаки зодиака, которым вечно не везет

Их утро начинается с пролитого на белую рубашку кофе, сломанного каблука и злого начальника. Да-да, сегодня мы поговорим о тех знаках, на которых фортуна уже давным-давно забила.

Фото: Кадр из фильма "Иррациональный человек" Кадр из фильма "Иррациональный человек"

Рак

Раку не везет ни в любви, ни в деньгах, ни в карьере. Ну по крайней мере, она сама так говорит. На самом же деле удача в панцирь Рака стучится частенько, только она ей не открывает – тогда не будет возможности поныть и себя пожалеть. Дайте Раку картинно пострадать, мир поругать – не отнимайте единственную радость. А еще можно своими клешнями за причинное место какого-нибудь мерзавца поймать – тогда жизнь еще интереснее станет.

Весы

Фортуна Весов в черный список добавила уже очень давно. Поэтому характер красоток закаляется еще с детства – Весы обязательно у самой красивой девочки в классе уведут мальчика, а у самой умной – отберут конфетку. Кстати, по этому правилу они всю жизнь и живут. Поэтому пока одни ждут у моря погоды, Весы куют свое счастье хитростью и силой.

Рыбы