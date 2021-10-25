Эффект "некрасивой подруги": как жить, если эта подруга - вы

"Комплексы с годами никуда не уходят, по крайней мере у меня. Я все также бойко общаюсь со всеми подряд, но все также теряюсь, когда на меня пристально смотрят мужчины. Я стесняюсь флиртовать и стрелять глазками, думая о том, что у меня это получается угловато и как-то не женственно. Мне неловко носить юбки и короткие платья, я ненавижу каблуки, потому что все еще считаю, что не имею на них право. Установка «вот они красивые, а я нет» плотно укоренилась в моей голове, а неуверенность в себе – все еще верный спутник по жизни, от которого я никак не могу избавиться".