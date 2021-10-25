Эффект "некрасивой подруги": как жить, если эта подруга - вы

Около пяти лет назад ученые из Королевского университета в Лондоне подтвердили существование эффекта «некрасивой подруги». Что это такое? Убеждение гласит, что если завести себе менее красивую подругу, то на ее фоне ты станешь гораздо привлекательней. Чтобы доказать этот эффект, исследователи попросили участников оценить красоту разных людей на фото, а потом повторно оценить те же самые лица, но уже в паре с другими, менее красивыми людьми. Во втором раунде оценки красоты повысились, и стало понятно, что красота на самом деле — понятие относительное. Все это интересно, но крайне неприятно, если в роли некрасивой подруги оказались вы сами.
Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили, как такие ситуации на самом деле выглядят изнутри.
Героиня выпуска всегда была неприметной на фоне своих красивых подруг. Пока те ходили на свидания и рассказывали о первых поцелуях, на нее никто не обращал внимание:
"На их месте могла быть я: это я могла бы встречаться с самым классным парнем параллели, это мою личную жизнь могли бы обсуждать на школьном дворе и это при виде меня мальчики могли бы дружно начинать переговариваться. В реальной же жизни меня никто не замечал и, возможно, даже не знал моего имени. Просто страшненькая, незаметная одноклассница, до которой никому нет дела".
Девушка выросла, но комплекс "некрасивой подружки" остался, и она до сих пор чувствует себя обделенной мужским вниманием.
"Комплексы с годами никуда не уходят, по крайней мере у меня. Я все также бойко общаюсь со всеми подряд, но все также теряюсь, когда на меня пристально смотрят мужчины. Я стесняюсь флиртовать и стрелять глазками, думая о том, что у меня это получается угловато и как-то не женственно. Мне неловко носить юбки и короткие платья, я ненавижу каблуки, потому что все еще считаю, что не имею на них право. Установка «вот они красивые, а я нет» плотно укоренилась в моей голове, а неуверенность в себе – все еще верный спутник по жизни, от которого я никак не могу избавиться".
1:15 История героини.
5:40 Проблемы с самооценкой. Необъективное восприятие себя.
10:10 Откуда берутся комплексы и как их компенсируют.
15:10 Зависимость от мнения окружающих. Как родители влияют на самооценку.
18:25 Роль некрасивой подруги. Кто навешивает ярлыки.
20:50 Мужчинам нравятся только красивые. Как стереотипы ограничивают наше восприятие мира.
25:20 Почему не стоит совсем забивать на внешность и как нравиться без каблуков.
28:50 Представления о красоте.
32:30 Чем отличаются отношения подростков от отношений взрослых людей.
36:00 Что делать родителям, если у ребенка появились комплексы. Как позволить детям самовыражаться.
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