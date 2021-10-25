6 мыслей, которые делают нас несчастными

Мы привыкли считать, что большая часть наших проблем приходи в нашу жизнь с людьми. Психологи спорят с этой установкой, считая, что мы сами прекрасно справляемся с этой задачей. Мы решили собрать одни из самых негативных мыслей, которые посещают, наверное, каждого, и при этом они не приносят ничего, кроме расстройства.

«Я не достоин этих комплиментов»

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Многие из нас не привыкли принимать похвалу и комплименты, об этом нередко говорят психологи, считая такую установку одной из самых мешающих в жизни. Как правило, человек, которого смущает внимание со стороны другого, а особенно важного конкретно для нас человека, страдает от не совсем адекватной самооценки. Можно бесконечно долго объяснять близкому или даже самому себе, что не стоит смущаться из-за приятных слов в свой адрес, но эффекта не будет никакого, пока человек не решит заняться своей самооценкой. Если нет результатов от самостоятельной проработки, стоит подумать о консультации психолога.

«Вот сейчас произойдет что-то страшное»

Если вы узнали себя, с большой вероятностью можно предположить, что вы довольно мнительный и тревожный человек. Часто такой человек в состоянии накрутить себя практически до нервного срыва, при этом реальных причин для этого нет. Любая ситуация, особенно новая, вызывает не возбуждение и интерес, а неконтролируемый страх. Когда мы замечаем за собой, что мы постоянно ждем негатива, важно научиться брать контроль за своими чувствами и вовремя подавлять чувство тревожности, однако сделать это довольно непросто, в такой ситуации может помочь личная терапия со специалистом.

«Я буду счастлив, когда сбудется моя мечта»

Конечно, сложно жить без планов и мечт, однако ждать, что именно осуществление мечты принесет долгожданное счастье, чаще всего не стоит. В большинстве случаев, когда мы получаем то, к чему так давно стремимся, наступает не облегчение, а опустошение — к чему же стремиться теперь? Вечная гонка за мечтой заставляет не обращать внимание на то, что происходит вокруг, тем самым лишая нас радости здесь и сейчас.

«А вдруг меня не поймут»

Неуверенность в себе заставляет многих отказываться от собственных желаний, делая лишь то, что будет понятно окружающим, но при этом неприятно нам самим. Конечно, осуждения такой человек не получает, однако происходит куда более грустные вещи — мы страдаем психологически от своих же действий. В каком-то смысле, происходит насилие над личностью. Важно научиться не бояться принимать себя и свои желания, конечно, если они не вредят людям вокруг вас.

«Им нельзя доверять»

Сегодня популярно мнение, что полная независимость — лучшее, что может с нами случиться. Отчасти это действительно так. Но при этом отказ от помощи или даже любых близких контактов с другими людьми делает нас менее счастливыми, чем мы могли бы быть. Как социальное существо человек не может полноценно существовать в отрыве от общества, а потому не стоит совсем уж лишать себя удовольствия от общения и даже принимать некоторую помощь с благодарностью.

«Да я еще успею»