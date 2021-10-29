Какие знаки зодиака скрывают темные тайны

Внутри каждого из нас могут скрываться выводок чертей и миллион стыдных желаний. Но эти знаки зодиака не так просты – они тщательно охраняют страшные и темные тайны, которые могут выдать их с потрохами и изменить ваше отношение к ним за секунду.

Фото: Кадр из фильма "Простая просьба" Кадр из фильма "Простая просьба"

Телец

С виду мягкий и милый котеночек-Телец может улыбнуться во все 200 тысяч острых зубов, которые уже давно на вас заточены. И его страшный темный секрет – мстительность. Внезапно и негаданно у красотки прокачена жилка мести, которую она очень хорошо прячет. Поэтому никогда не переходите дорогу Тельцу, если не хотите попасть в ее черный список.

Весы

Все почему-то думают, что Весы – натуральные ангелочки. А почему так думают – забыли. А мы вам сейчас с радостью расскажем: потому что Весы заставили вас так думать. Эти милашки еще те манипуляторы. И если вы уверены, что на вас их магия не распространяется, значит, вы уже плотно сидите на игле их любви и давно пляшете под их дудочку.

Скорпион

Сколько бы мы не препарировали Скорпиона, не смотрели в его нутро, его темные секретики очень сложно разглядеть. А все потому, что это членистоногое всегда изображает из себя милое насекомое, но мы то знаем, что это животное под завязку нашпиговано литрами яда, а его хвост и клешни заточены на то, чтобы оторвать голову очередному гениальному конкуренту. Мы его темные тайны не раскрыли и вам не советуем, если не хотите, чтобы вам съели мозг в сыром виде.

Стрелец