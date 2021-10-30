Пора взрослеть: как понять, что ваши друзья плохо на вас влияют

Обычно про плохое влияние друзей на человека говорят родители в подростковом возрасте. Взрослому виднее, как сторонний человек относится к его ребенку, потому что взрослый имеет больше опыта в коммуникации. Но далеко не всегда можно с точностью определить, когда друг в прямом смысле тянет вас на дно. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Опишите свои чувства

Главная задача человека – уметь определять свои чувства и эмоции, называть их и научиться с ними обращаться. Когда вы проводите с человеком много времени, принять негатив к близкому бывает трудно. Обычно мы стараемся избегать негативных эмоций, ведь они неприятные.

Подумайте, как часто вы чувствуете себя плохо после общения с товарищем и что на это влияет. Возможно, после общения с ним вы испытываете усталость или раздражение. Постарайтесь присвоить эти эмоции.

Вас обесценивают и унижают

Обесценивание не всегда очевидно, часто его искусно маскируют (сознательно или бессознательно) – например, выдают за заботу или беспокойство за вас. Но ваши чувства и тело не обманут.

Помните, чрезмерная забота, которая больше похожа на насилие зачастую таковым и является.

Человек не должен давать вам советы по поводу работы, личной жизни и здоровья, если он говорит не с заботой о вас, а с осуждением. Если человек шутит над вами так, как вам не нравится, принижает ваши достоинства и не уважает вас, скорее всего дела плохи.

Действия и слова друга не совпадают

В поступках человека должна прослеживаться логика. Чем более предсказуемый ваш товарищ, тем легче вам наладить с ним контакт. Когда действия и слова не совпадают, на человека нельзя положиться. Может быть, друг говорит, что будет на вечеринке, но не приходит. Иногда он общается с вами, а иногда пропадает.