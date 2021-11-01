Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+13° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.50
Войти в почту

Как не попасться на уловки манипулятора и противостоять его желаниям

Passion.ruиещё 3
2 часа назад

Главной целью манипулятора считается влияние над другим человеком. Наверняка некоторые люди попадали в ситуации, когда обнаруживали, что выполнили действие, которое никогда бы делать не стали. Об этом рассказала психотерапевт Анна Стори.

Как не попасться на уловки манипулятора
Фото: Passion.ruPassion.ru

Человек в зависимости от ряда факторов находится в одном из трех эго-состояний: Родителя, Взрослого или Ребенка.

«В состоянии Родителя, мы копируем действия наших родителей или других влиятельных персонажей нашего детства. В состоянии Взрослого мы адекватно оцениваем обстановку и действуем согласно ситуации "здесь и сейчас". В состоянии Ребенка мы "впадаем в детство" — чувствуем себя так же, как когда нам было лет 5, и действуем соответственно», — объясняет Анна Стори агентству «Прайм».

Манипуляторы стараются воздействовать на ваше эго-состояние Ребенка с помощью необоснованных обвинений, чтобы нарушить вашу связь с объективной реальностью и не позволить действовать как Взрослый. Иногда влияние оказывается на эго Родителя, например, человек давит на жалость и выманивает различную помощь.

«Если вы поймете, что вас вынудили действовать из состояний Родителя или Ребенка, значит, вы стали жертвой манипулятора», — считает психотерапевт.

Чтобы не попасть в ловушки, важно сохранять спокойствие, контролировать эмоции и рассуждать объективно.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители