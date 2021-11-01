Как не попасться на уловки манипулятора

Главной целью манипулятора считается влияние над другим человеком. Наверняка некоторые люди попадали в ситуации, когда обнаруживали, что выполнили действие, которое никогда бы делать не стали. Об этом рассказала психотерапевт Анна Стори.

Человек в зависимости от ряда факторов находится в одном из трех эго-состояний: Родителя, Взрослого или Ребенка.

«В состоянии Родителя, мы копируем действия наших родителей или других влиятельных персонажей нашего детства. В состоянии Взрослого мы адекватно оцениваем обстановку и действуем согласно ситуации "здесь и сейчас". В состоянии Ребенка мы "впадаем в детство" — чувствуем себя так же, как когда нам было лет 5, и действуем соответственно», — объясняет Анна Стори агентству «Прайм».

Манипуляторы стараются воздействовать на ваше эго-состояние Ребенка с помощью необоснованных обвинений, чтобы нарушить вашу связь с объективной реальностью и не позволить действовать как Взрослый. Иногда влияние оказывается на эго Родителя, например, человек давит на жалость и выманивает различную помощь.

«Если вы поймете, что вас вынудили действовать из состояний Родителя или Ребенка, значит, вы стали жертвой манипулятора», — считает психотерапевт.