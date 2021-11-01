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В подвале дома в Чехии нашли останки погибших в битве под Аустерлицем

RTVI
8 часов назад

<p> Скелетные останки принадлежат молодым мужчинам в возрасте 20-30 лет, средний рост которых составлял 167,6 см. Ученые пришли к выводу, что найденная могила соответствует массовым захоронениям в ходе военных конфликтов, эпидемий или голода.</p><p> С помощью метода радиоуглеродного исследования удалось выяснить, что погибшие были захоронены в начале XIX века, когда в Центральной Европе шли Наполеоновские войны. Ученые обнаружили у одного из скелетов перелом плечевой кости, который мог быть получен из-за огнестрельного ранения. На другом скелете нашли следы хирургической операции. Эксперты предположили, что останки могли принадлежать солдатам, которые находились во временном полевом госпитале.</p><p> Также специалисты исследовали зубы умерших и нашли на них следы серы и азота, которые входят в состав пороха. Ученые обратили внимание на дегенеративные изменения в позвоночнике и ногах, которые могли возникнуть из-за военной обуви и переноски тяжелого оружия. Сопоставив все данные, эксперты пришли к выводу, что найденные останки могли принадлежать солдатам, погибшим в битве под Аустерлицем.</p><p> Битва при Аустерлице, также известная как «битва трех императоров», произошла 2 декабря 1805 года между войсками Наполеона Бонапарта и союзными войсками антифранцузской коалиции, в которую входили Российская и Австрийская империи, а также Великобритания. Боевые действия велись на территории современной Чехии, в окрестностях города Славков-у-Брна, который до Первой мировой войны назывался Аустерлиц. Победу в битве одержала Франция, после чего Александр I, Франц II и Наполеон I подписали перемирие. В ходе сражения союзные войска потеряли не менее 27 тысяч человек. Потери французской стороны составили более восьми тысяч солдат.</p>

В подвале дома в Чехии нашли останки погибших в битве под Аустерлицем
Фото: RTVIRTVI
Психология,
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