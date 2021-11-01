Как микрозаймы разрушают семью и доводят до банкротства

Как не попасть в долговую кабалу в погоне за жизнью мечты и не довести семью до банкротства микрозаймами и покупками в рассрочку? Рамблер поговорил с врачом-психиатром, экспертом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой и выяснил, чем же опасна жизнь в долг и какие проблемы поджидают тех, кто живет не по средствам.
— Всем хочется красивой и качественной жизни в материальном плане. Финансовая безграмотность, отсутствие нескольких источников дохода, неумение распоряжаться деньгами и эмоциональная нестабильность заставляют нас тратить больше дозволенного и влезать в долги. Отмечу, что при неправильном планировании бюджета и склонности к импульсивным покупкам можно «промотать» и финансовую подушку безопасности, которая порой создается большими трудами, и даже солидное состояние.
— Любые тайны в отношениях разрушают доверие, близость и особую связь между людьми, которая отвечает за желание быть вместе. Многие переживают, что им не доверили тайну, потому что они недостаточно хороши, не достойны ее знать. В отношениях с близким человеком это почти предательство.
— Если речь идет секретах, связанных с финансами и долговыми ямами, то их разрушительный эффект очевиден, потому что у человека, находящегося в неведении, появляется чувство незащищенности, отсутствие безопасности и уверенности в завтрашнем дне, а также утрачивается доверие к партнеру. Совокупность негативных чувств и эмоций, описанных выше, способствует появлению взаимных обид, претензий, конфликтов, а также появляется желание прекратить отношения.
— Все зависит от причин, по которым купили вещи в рассрочку, взяли микрозайм или кредит, а также от целей, которые люди преследовали, заключая ту или иную долговую сделку. Например, можно купить в рассрочку ноутбук, необходимый для работы, эта покупка будет ежемесячно приносить деньги или в несколько раз увеличит доход и семейный бюджет. А может быть все наоборот.
Покупка ноутбука нужна только для развлечений или для большей траты денег в азартных играх, что еще хуже. Получается, что ноутбук не только не увеличивает доход, но и продолжает растрачивать деньги из семейного бюджета. Как будет отражаться подобная картина на всех членах семьи? Конечно, отрицательно. Каждый неосознанно почувствует ряд неприятных эмоций, еще большую нехватку финансов и неуверенность, даже не понимая причину своих чувств. Внутренний дискомфорт внутри каждого члена семьи будет способствовать охлаждению чувств, постепенному разладу в отношениях с близкими и разводу в будущем.
— Главные упреки, которые убивают любовь, связаны с перекладыванием финансовой ответственности на другого человека, манипуляциями, тайнами, отсутствием уважения и заботы по отношению друг к другу. Например, фразы и убеждения из серии «ты должен (должна)». Ведь на самом деле, никто никому ничего не должен (как бы это шаблонно не звучало), это ложное убеждение, перекладывающее всю ответственность только на одного партнера (обычно им становится мужчина). Он чувствует огромное давление в таких отношениях, и спустя время у него появляется сильное желание их завершить или, как минимум, пойти на сторону и обрести легкость в другом месте. Важно понимать: если один человек обеспечивает семью, то делает он это потому, что хочет, а не из-за силой навязанного долга.