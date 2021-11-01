Как микрозаймы разрушают семью и доводят до банкротства

Как не попасть в долговую кабалу в погоне за жизнью мечты и не довести семью до банкротства микрозаймами и покупками в рассрочку? Рамблер поговорил с врачом-психиатром, экспертом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой и выяснил, чем же опасна жизнь в долг и какие проблемы поджидают тех, кто живет не по средствам.

Фото: Кадр из фильма "Дорога перемен" Кадр из фильма "Дорога перемен"

Почему люди частенько живут не по средствам?

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— Всем хочется красивой и качественной жизни в материальном плане. Финансовая безграмотность, отсутствие нескольких источников дохода, неумение распоряжаться деньгами и эмоциональная нестабильность заставляют нас тратить больше дозволенного и влезать в долги. Отмечу, что при неправильном планировании бюджета и склонности к импульсивным покупкам можно «промотать» и финансовую подушку безопасности, которая порой создается большими трудами, и даже солидное состояние.

Как долги, которые держат в тайне от партнера, влияют на отношения?

— Любые тайны в отношениях разрушают доверие, близость и особую связь между людьми, которая отвечает за желание быть вместе. Многие переживают, что им не доверили тайну, потому что они недостаточно хороши, не достойны ее знать. В отношениях с близким человеком это почти предательство.

Как сказываются на отношениях секреты в финансовых вопросах?

— Если речь идет секретах, связанных с финансами и долговыми ямами, то их разрушительный эффект очевиден, потому что у человека, находящегося в неведении, появляется чувство незащищенности, отсутствие безопасности и уверенности в завтрашнем дне, а также утрачивается доверие к партнеру. Совокупность негативных чувств и эмоций, описанных выше, способствует появлению взаимных обид, претензий, конфликтов, а также появляется желание прекратить отношения.

Почему микрозаймы и покупка вещей в рассрочку могут разрушить брак?

— Все зависит от причин, по которым купили вещи в рассрочку, взяли микрозайм или кредит, а также от целей, которые люди преследовали, заключая ту или иную долговую сделку. Например, можно купить в рассрочку ноутбук, необходимый для работы, эта покупка будет ежемесячно приносить деньги или в несколько раз увеличит доход и семейный бюджет. А может быть все наоборот.

Покупка ноутбука нужна только для развлечений или для большей траты денег в азартных играх, что еще хуже. Получается, что ноутбук не только не увеличивает доход, но и продолжает растрачивать деньги из семейного бюджета. Как будет отражаться подобная картина на всех членах семьи? Конечно, отрицательно. Каждый неосознанно почувствует ряд неприятных эмоций, еще большую нехватку финансов и неуверенность, даже не понимая причину своих чувств. Внутренний дискомфорт внутри каждого члена семьи будет способствовать охлаждению чувств, постепенному разладу в отношениях с близкими и разводу в будущем.

Как упреки в финансовых крахах убивают любовь?