Как перестать постоянно опаздывать: 3 лучших совета

«Ты опять опоздал!» — фраза, которую слышит огромное количество людей каждый день и которая говорит о серьезных проблемах не только в профессиональной, но и в личной жизни. И все же есть способы навсегда забыть о том, что вас ждут, а вы не укладываетесь по времени. Мы поделимся с вами полезными рекомендациями.

Рассчитываем до минуты

Если вы часто опаздываете, значит, вам трудно адекватно оценить то количество времени, которое вы тратите не только на важные, но и на будничные дела. Даже простая варка кофе, на которую вы выделили недостаточно времени, может стать причиной, по которой весь рабочий коллектив будет ждать только вас. Важно понять, что вы проводите в душе не 10, а целы× 15 минут как минимум, но нам кажется, что мы контролируем время. Попробуйте выделить один день и рассчитать с точностью до минуты, сколько времени вы тратите на утренние ритуалы, готовы поспорить, вы удивитесь.

Ищем мотивацию

Как правило, когда мы куда-то не хотим идти, сразу же находят суперважные дела, вроде перелистывания каналов в телевизоре, чтобы как можно дольше задержаться дома. В такой ситуации хорошо работает положительное подкрепление, когда вы хвалите самого себя в конце дня за отличное соблюдение временных рамок. Проблема лишь в том, что слишком частые подарки самому себе могут сказаться на семейном бюджете, а привычку хотелось бы сохранить подольше.

Ставим себя на место ожидающего