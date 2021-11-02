Цикличные сны: почему они повторяются и что означают

Тема нового выпуска — газлайтинг и цикличные сны. Какая между ними связь? Оказывается, она есть. Бывает, что на первый взгляд в жизни человека все просто отлично: карьера, семья, отпуск по расписанию и елка к Новому году, но почему-то при этом не отпускает глубоко запрятанное ощущение ужаса, кажется, что тут что-то не так. При попытке разобраться может выясниться, что человек на самом деле формирует себе иллюзорный прекрасный мир, в котором все вроде бы хорошо, но при этом его бессознательное пытается снова и снова как бы достучаться до сознания, донести до него сообщение: "Ау, у тебя на самом деле не все хорошо, посмотри, надо что-то менять". И вот тогда в дело вступают сны.

Видео дня

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю нашей подписчицы и попробовали разобраться, что не так с ее сновидениями.

Что обсуждаем

Героиня выпуска полностью довольна своей жизнью: у нее есть семья, дочь, работа. Но вот уже несколько месяцев ей снится один и тот же сон, из-за которого она просыпается в тревоге и не может прийти в себя:

"Чем бы я не занималась днем, о чем бы не думала перед сном, ночью я все равно оказываюсь в одном и том же парке аттракционов. Иногда там есть другие люди, но они мне незнакомы, иногда я одна, при том, что все аттракционы работают, все эти колеса, карусели, паровозики крутятся, сверкают".

Ситуация дошла до того, что теперь героиня боится ложиться спать и принимает снотворное:

"Этот парк все портит, так что даже в фильмах теперь, если вижу аттракционы, сразу начинаю нервничать. Этот чертов парк меня как будто преследует".

Коротко о главном

1:15 История героини.

4:35 Что такое сны и о чем они говорят.

6:17 Когда снятся цикличные сны.

7:10 Что означают образы во сне как расшифровать сонники

8:25 Разбор сна героини. К чему снятся закрытые пространства.

11:25 Люди во сне. Как понять, о ком речь, если человек во сне незнаком.

12:55 Газлайтинг. Почему снятся плохие сны, когда все нормально в жизни.

15:50 Как понять, что тебе не нравится и избавиться от цикличных снов.

19:55 Архетипы снов. К чему снятся вода, полеты, многоэтажные здания.

31:50 Как психика подсказывают нам способ выхода из ситуации через сны.

33:00 Почему снятся люди из прошлого. Подмена персонажей.

36:20 К чему снится транспорт.

37:30 Бывают ли сны без смысла.

40:00 Почему на самом деле всем снятся сны и как их запомнить.

43:20 Осознанные сновидения. Почему они опасны.

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