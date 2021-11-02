В России от гриппа привито уже более 38,2 млн человек

От гриппа в России уже привито более 38,2 млн человек, что составляет 26,2% от численности населения.
Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57 субъектах Российской Федерации», — уточняет ведомство.
В конце октября президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа в регионах. Особое внимание рекомендуется обратить на привитых и переболевших COVID-19.