В России от гриппа привито уже более 38,2 млн человек

От гриппа в России уже привито более 38,2 млн человек, что составляет 26,2% от численности населения.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57 субъектах Российской Федерации», — уточняет ведомство.