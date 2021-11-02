Боязнь тумана признали "экзотической" фобией

Психиатр рассказал, что страх перед туманом является настоящей фобией, но назвал ее "экзотической". Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на специалиста Михаила Тетюшкина.
Эксперт отметил, что страх тумана существует, но встречается довольно редко. Он также добавил, что раздражителями для фобий могут быть даже самые странные вещи, например, взгляд куклы.
«Это экзотический вариант. На самом деле количество разнообразнейших фобий огромно. Весь этот конгломерат называется у психиатров "сад греческих корней" — по названиям различных фобий. Страх тумана, как сегодня, тоже возможен. Ничего сверхъестественного в этом нет. Но это крайне редкий вариант, который можно и вообще не встретить за свою практику. По крайней мере, мне вот пока пациенты с такого рода фобией не попадались»
Причиной возникновения фобий могут быть различные вещи и при работе со специалистом человек может выяснить, что боялся вовсе не тумана. По словам эксперта, сначала нужно медикаментозно купировать тревожность, а уже потом работать с причиной фобии и ее нейтрализацией.
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