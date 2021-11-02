Боязнь тумана признали "экзотической" фобией

«Это экзотический вариант. На самом деле количество разнообразнейших фобий огромно. Весь этот конгломерат называется у психиатров "сад греческих корней" — по названиям различных фобий. Страх тумана, как сегодня, тоже возможен. Ничего сверхъестественного в этом нет. Но это крайне редкий вариант, который можно и вообще не встретить за свою практику. По крайней мере, мне вот пока пациенты с такого рода фобией не попадались»