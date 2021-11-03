Как по позам во сне определить, какие в паре отношения

Эксперт по сну Энн Мари Боян раскрыла способ определить как влюбленные на самом деле относятся друг к другу. Она считает, что многое рассказать об отношениях могут позы спящей пары. Самой распространенной считается так называемая позиция «ложки», будто один столовый прибор положили на второй. Партнерам, которые предпочитают засыпать именно так, комфортно вместе.

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Некоторые влюбленные отворачиваются, но при этом прижимаются спинами. Это говорит о наличии прочной связи и одновременно важности личного пространства. По словам эксперта, обычно так спят люди, которые немного пробыли вместе и чувствуют себя расслабленно или недавно встречаются и еще не совсем доверяют.

Существует еще один вариант сна спина к спине, но без соприкосновения. «Это указывает на безопасность, связь и то, что каждый человек наслаждается своей независимостью, но любит воссоединяться, чтобы разделить свой день друг с другом», — рассказала Энн The Sun.

О крепких отношениях свидетельствует типичная поза из фильмов, когда один партнер лежит на груди другого. А если оба возлюбленных спят на животе, ни о какой эмоциональной близости между ними не идет и речи. Таким образом, они как бы защищают свою переднюю часть тела, что свидетельствует о беспокойстве и отсутствии сексуального доверия.

Как сообщает специалист, отношения в паре, засыпающей вместе, а следом возвращающейся на свое спальное место, идеальный вариант. Что означает близость и одновременно независимость. Это обычно свойственно партнерам, которые давно вместе и им комфортно друг с другом.