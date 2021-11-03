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Психиатр раскрыл причину одиночества некоторых россиян

Lenta.ruиещё 2
13 часов назад

Врач-психиатр Александр Федорович раскрыл причину одиночества, которое особенно тяжело переносили некоторые россияне в период самоизоляции из-за пандемии. Он рассказал радио Sputnik, что все зависит от самодостаточности личности.

Психиатр раскрыл причину одиночества некоторых россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторым людям избавиться от этого чувства не поможет даже большая семья, заверил психиатр.

«Если человек самодостаточен, не имеет значения, в каком объеме он находится. Это может быть камера-одиночка размером три квадрата, это может быть Красная площадь в момент праздничного мероприятия. Ему будет комфортно», — пояснил врач, добавив, что тревожные и мнительные люди, напротив, будут чувствовать себя одинокими даже среди близких.

По его словам, для таких людей любой процесс будет волнителен и сопряжен с чувством одиночества. «Даже если у него большая семья, он все равно будет тревожиться, даже если все благополучно, он все равно придумает, от чего ему тревожно и одиноко», — сказал специалист.

Психиатр подчеркнул, что быть одиноким или нет, зависит от внутреннего выбора, определяющегося воспитанием и впечатлениями из детства.

Ранее сообщалось, что по итогам трех кварталов 2021 года россияне стали заметно больше тратить деньги на онлайн-сервисах для знакомств. В январе-сентябре общее количество банковских операций в сегменте «онлайн-знакомства» выросло более чем в два раза, по данным исследования банка «Русский стандарт». При этом сумма среднего чека увеличилась на три процента и составила 1 584 рубля.

Психология,ИА Sputnik,
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