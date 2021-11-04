Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+5° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Как заставить избранника зарабатывать: отвечает психолог

Мира Маркина
46 минут назад

Финансовые вопросы в семьях часто становятся камнем преткновения: расходы не по карману, неумение копить, а также нехватка денег, чтобы закрыть элементарные потребности – все эти моменты выливаются в скандалы, а после и разводы. «Рамблер» поговорил с врачом-психиатром, экспертом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой и выяснил, как пополнить семейный бюджет и отправить партнера на работу.

Как заставить избранника зарабатывать: отвечает психолог
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Вот, что советует эксперт:

Видео дня

«Невозможно заставить человека зарабатывать. Только он сам может захотеть этого, запланировать и осуществить в жизни. Движет такими людьми, как правило, желание развиваться и улучшать качество жизни, огромный интерес создавать что-то большее, добиться чего-то, обрести финансовую свободу и научиться управлять своей жизнью. Мотивация зарабатывать всегда идет не извне, а изнутри, - это искренние эмоции, а не навязанные чувства манипуляциями со стороны окружающих. Например, фразы «нужны деньги на сапоги, ребенку зимой ходить не в чем» или «друзья купили себе и машину, и квартиру, и на море съездили, а мы еле сводим концы с концами» не являются мотивирующими. Что чувствует человек, слыша подобные упреки? Неуверенность в себе, чувство вины, унижение и манипулятивное поведение со стороны партнера. Подобные эмоции не являются мотивирующими, не вдохновляют на зарабатывание денег, но зато они помогают испортить отношения и разрушить брак».

Что делать в таких ситуациях – разбираемся с Вероникой Сысоевой.
  • Правильно выбирать партнеров для совместной жизни и брака. Если у вас разные материальные ценности, цели и задачи на будущее, то такие отношения заведомо обречены. Но если для вас важны финансы, ваш партнер еще до знакомства с вами должен стремиться к ним всеми фибрами своей души и всячески развиваться в этом направлении.
  • Пройти курсы по финансовой грамотности. Каждому члену семьи необходимо регулярно проходить подобные обучения (кстати, часто они бывают бесплатными - ищите их на официальных сайтах банков). Это поможет сформировать навыки грамотного распоряжения деньгами, создать разные источники дохода, научиться инвестировать и обрести уверенность в завтрашнем дне.
  • Работать со своими эмоциями. Эмоциональная нестабильность не только способна разрушить самые крепкие семейные узы, но и «промотать» даже огромное материальное состояние. Импульсивные покупки перестанут присутствовать в вашей жизни после стабилизации эмоционального состояния. Если не справляетесь самостоятельно, смело обращайтесь к коучам и психотерапевтам. После курса психотерапевтических сессий, вы заметите огромную разницу не только в сфере финансов, но и в отношениях с партнером.

Отметим, что главные упреки, которые убивают любовь, связаны с перекладыванием финансовой ответственности на другого человека, манипуляциями, тайнами, отсутствием уважения и заботы по отношению друг к другу. Например, фразы и убеждения из серии «ты должен (должна)». Ведь на самом деле, никто никому ничего не должен (как бы это шаблонно не звучало), это ложное убеждение, перекладывающее всю ответственность только на одного партнера (обычно им становится мужчина).

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители