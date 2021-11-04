Как заставить избранника зарабатывать: отвечает психолог

Финансовые вопросы в семьях часто становятся камнем преткновения: расходы не по карману, неумение копить, а также нехватка денег, чтобы закрыть элементарные потребности – все эти моменты выливаются в скандалы, а после и разводы. «Рамблер» поговорил с врачом-психиатром, экспертом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой и выяснил, как пополнить семейный бюджет и отправить партнера на работу.
Вот, что советует эксперт:
«Невозможно заставить человека зарабатывать. Только он сам может захотеть этого, запланировать и осуществить в жизни. Движет такими людьми, как правило, желание развиваться и улучшать качество жизни, огромный интерес создавать что-то большее, добиться чего-то, обрести финансовую свободу и научиться управлять своей жизнью. Мотивация зарабатывать всегда идет не извне, а изнутри, - это искренние эмоции, а не навязанные чувства манипуляциями со стороны окружающих. Например, фразы «нужны деньги на сапоги, ребенку зимой ходить не в чем» или «друзья купили себе и машину, и квартиру, и на море съездили, а мы еле сводим концы с концами» не являются мотивирующими. Что чувствует человек, слыша подобные упреки? Неуверенность в себе, чувство вины, унижение и манипулятивное поведение со стороны партнера. Подобные эмоции не являются мотивирующими, не вдохновляют на зарабатывание денег, но зато они помогают испортить отношения и разрушить брак».
Отметим, что главные упреки, которые убивают любовь, связаны с перекладыванием финансовой ответственности на другого человека, манипуляциями, тайнами, отсутствием уважения и заботы по отношению друг к другу. Например, фразы и убеждения из серии «ты должен (должна)». Ведь на самом деле, никто никому ничего не должен (как бы это шаблонно не звучало), это ложное убеждение, перекладывающее всю ответственность только на одного партнера (обычно им становится мужчина).