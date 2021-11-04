Как заставить избранника зарабатывать: отвечает психолог

«Невозможно заставить человека зарабатывать. Только он сам может захотеть этого, запланировать и осуществить в жизни. Движет такими людьми, как правило, желание развиваться и улучшать качество жизни, огромный интерес создавать что-то большее, добиться чего-то, обрести финансовую свободу и научиться управлять своей жизнью. Мотивация зарабатывать всегда идет не извне, а изнутри, - это искренние эмоции, а не навязанные чувства манипуляциями со стороны окружающих. Например, фразы «нужны деньги на сапоги, ребенку зимой ходить не в чем» или «друзья купили себе и машину, и квартиру, и на море съездили, а мы еле сводим концы с концами» не являются мотивирующими. Что чувствует человек, слыша подобные упреки? Неуверенность в себе, чувство вины, унижение и манипулятивное поведение со стороны партнера. Подобные эмоции не являются мотивирующими, не вдохновляют на зарабатывание денег, но зато они помогают испортить отношения и разрушить брак».