Изменить — не значит разлюбить: эксперт – о походах налево

«Он меня больше не любит», «он ни одной юбки не пропускает», «эта вертихвостка ему с первой минуты глазки строила»: Рамблер поговорил с психологом Вероникой Хацкевич и выяснил, по каким причинам мужчины изменяют.

Фото: Кадр из фильма "Другая женщина" Кадр из фильма "Другая женщина"

Он ощущал себя ненужным.

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Многие считают, что мужчины изменяют для того, чтобы укрепить или поднять свою самооценку, мол, его «достижения в постели» не ограничиваются удовлетворением только одной девушки. Но на самом же деле, мы живем в век абсолютно неуверенных в себе мужчин, им часто нечего подкреплять, и они просто хотят быть хоть сколько-нибудь нужными и чувствовать заботу.

Он не знает, чего он хочет

Когда в длительных отношениях вечно что-то идет не так и с причинами конфликтов сложно разобраться, мужчина может неосознанно искать других партнерш и других ощущений, чтобы снова почувствовать ту самую легкость, которая когда-то была и в его нынешних отношениях.

Он хочет больше, чем его избранница может дать

Если девушка (чаще всего — жена) не хочет вступать в интимную связь, беспричинно динамит избранника и даже не идет на контакт, мужчина пытается насытиться на стороне. Это касается и нереализованных желаний в сексуальном плане, которые не дают спокойно спать по ночам. Если избранница в каких-то вопросах непреклонна и не собирается экспериментировать в постели лишь бы порадовать партнера, он может удовлетворить интерес (и не только) и в другом месте.

Он не понимает, что это неправильно

Если в окружении, в котором находится мужчина, считается нормальным периодически заводить короткие романы на стороне, то он неосознанно может перенять подобный формат отношений. При этом он, конечно, не планирует уходить из семьи, оставлять жену ради любовницы – он просто ищет новых ощущений, повторяя опыт знакомых.

Психолог Вероника Хацкевич также отмечает, что измены бывают связаны и с потерей чувств и интереса к уже по сути бывшей женщине.

«В таких отношениях продолжают держать обязательства, деньги, дети и так далее. Однако, чаще всего измена является лишь удовлетворением сексуального желания — у мужчины нет необходимости проводить с любовницей время, дискутировать с ней и отдавать свою энергию, он готов откупиться деньгами. Такая связь, кстати, может не обрываться годами не из-за эмоциональной привязанности, а потому что мужчине удобно, а женщине пока что не надоели поверхностные и взаимовыгодные отношения. Не всегда измена партнера исключает возможность гармоничного продолжения вашей совместной истории. Важно дать время — и себе, и избраннику, а также честно разобраться со следующими вопросами: