5 неочевидных способов улучшить жизнь

Самооценка сильно влияет не только на самочувствие и внешний вид, но и на качество жизни. «Рамблер» поговорил с практикующим психологом, основателем Академии Психологии и Коучинга Вероникой Хацкевич и выяснил, за счет чего можно поднять самооценку.