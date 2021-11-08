5 неочевидных способов улучшить жизнь

Самооценка сильно влияет не только на самочувствие и внешний вид, но и на качество жизни. «Рамблер» поговорил с практикующим психологом, основателем Академии Психологии и Коучинга Вероникой Хацкевич и выяснил, за счет чего можно поднять самооценку.
Фото: Кадр из сериала "Острые предметы"Кадр из сериала "Острые предметы"
Эксперт назвала 5 эффективных способов, которые помогут понять и принять себя, а также адекватно оценить свои способности, не занижая и не завышая их.
- Не стесняясь, выпишите на лист бумаги все, что вам в себе нравится. Возможно, это будет трудно, займет много времени, и внутренний критик будет твердить, что в вас нет ничего примечательного. Не видитесь на это — вспомните, что вам нравилось в себе когда-то давно и что вам нравится сейчас. Тщательно проанализируйте каждую сферу жизни. Получившийся список сохраните и перечитывайте каждый день хотя бы один раз, чтобы поверить тому, что вы сами написали. При этом не забывайте пополнять список новыми достижениями и открытиями: со временем эта работа будет даваться все легче и легче.
- Научитесь видеть в людях их лучшие качества и говорить им комплименты. И они начнут делать то же самое в ответ! Это необходимо для доступного нам энергообмена, возможного только при взаимодействии с другими людьми. Важной составляющей заниженной самооценки является именно осуждение окружающих, их слова, которые ранят и зарождают зерно сомнений в себе. Возможно, у вас есть болезненные воспоминания или же не проработанные травмы, вспомните их и разберитесь — имеют ли они место в вашей настоящей жизни или остались далеко в прошлом и давно пора бы о них позабыть. Кстати, если возникают трудности со списком из первого пункта — можно попросить своих друзей и близких перечислить, за что они вас любят, ценят.
- Говорите с собой, как с самым близким другом, потому что мы сами как никто другой способны себя поддержать. В нужные моменты, когда напрочь пропадает вера в себя или когда вы крайне недовольны собой, не занимайтесь самобичеванием — лучше подумайте, что бы вы сделали в такой ситуации для человека, которого любите. Вряд ли это осуждение — скорее всего у вас пробудится желание позаботиться о нем, подкрепить его уверенность, помочь. Сделайте это с собой! Конечно, критично смотреть на ситуации тоже нужно, но если вы и делаете это, то только для поиска лучшего решения, а не для обвинения себя.
- Развивайтесь, делайте то, за что могли бы себя похвалить. Что именно это будет, каждый человек должен определить для себя сам. Необходимо понять, что для вас является критерием успеха, а также проанализировать, какие события дают упадок веры в себя и самооценки. То есть идите от противного. Если чувствуете необходимость — выбирайтесь из зоны комфорта, чтобы прокачивать свою уверенность в тех сферах жизни, где вы еще не бывали, потому что боялись. Развиваться, быть в движении — это на 100% действенный способ, так вы не только повысите свою самооценку, но и привнесете в свою жизнь качественные улучшения.
- Вспомните, что никто не знает о вас больше, чем вы сами. Всем вокруг выгодно, чтобы вы чувствовали себя неполноценными. Например, знакомые самоутверждаются таким образом, а маркетологи продвигают продукт, который может якобы избавит вас от всех проблем. В вашей власти сосредоточиться на том, что получается лучше всего, на том, что вам в себе нравится, на том, чего хотите достигнуть именно вы. Если не будете позволять внешним факторам «подговаривать» внутреннего критика к осуждениям, отравляющим вас, то заметите, насколько проще становится жить и дышать, понимая, что чужие мнения вас не особо и касаются.