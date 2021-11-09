Как научиться слушать себя и стоит ли доверять интуиции

Новый выпуск посвящен тому, как научиться верить себе и своим ощущениям. Есть такое выражение "если вам кажется, то вам не кажется". Эту фразу часто пишут на форумах, куда приходят люди рассказать о своих подозрениях: о неверности мужа, о подлости коллеги, о чем угодно. Но зачастую человек не хочет верить в плохое, не может принять такой сценарий и цепляется за любые возможности опровергнуть его.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю нашей подписчицы и поговорили о том, что делать, если вы изводите себя подозрениями, и в каких случаях надо просто прислушаться к себе.

Что обсуждаем

Героиня выпуска не сомневалась в супруге, пока подруге не начали замечать его подозрительное поведение:

"Подружки за меня первое время радовались, а потом через какое-то время начали искать изъяны в моем молодом человеке Егоре. То он поздно пришел домой – по их мнению, он хотел личного пространства. То он пошел в бар с друзьями – значит, меня ему мало. И дальше по списку".

Девушка не обращала на их слова внимание, но потом начала следить за партнером, доверие разрушилось:

"Мне начало казаться, что Егор меня обманывает, скрывает часть своих доходов, специально избегает вечеров со мной...машина была запущена: мы начали постоянно ссориться. Я закатывала ему истерики с поводом и без, плакала, когда он делал что-то не так, вела себя, как капризная и местами неадекватная девушка".

Паранойя довела девушку до панических атак, но в итоге ее опасения подтвердились. Муж сам признался в изменах, и предложил начать все сначала.

Коротко о главном

1:00 История героини.

4:00 Почему стоит прислушиваться к своей интуиции. Потеря доверия в отношениях и манипуляции.

10:10 «Мой не такой». Идеализация партнера.

14:00 Как научиться понимать свои чувства.

19:30 Влияет ли травма предательства на следующие отношения. Как не начать подозревать в изменах нового партнера.

21:40 Стоит ли обсуждать старые отношения в новых.

23:55 Что делать, если ты попал в такую ситуацию. Доверие себе и интуиция.

30:45 «Не твой человек». Стоит ли прислушиваться к ощущениям, если внешне все хорошо.

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