10 фраз, которые нельзя говорить своему начальнику

Быть честным — лучшая стратегия для поведения на работе. Однако из любого правила есть исключения, и нужно понимать, где проходит коварно тонкая грань между рациональной искренностью и ее злой антагонисткой — беспардонной донельзя откровенностью.

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«Важно быть осторожным с тем, что вы говорите своему начальнику, так как даже малейший промах может стоить вам карьеры», — считает Райан Кан (Ryan Kahn), основатель HR-компании The Hired Group.

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«Отличная практика — делать небольшую паузу перед тем, как выдать что-нибудь эдакое, о чем вы можете потом пожалеть. А если вы думаете, что впоследствии можете пожалеть о сказанном — скорее всего, так и будет. Лучше немного подождать, пока ваши мысли не сформулируются до такой степени, что будут обрамлены в приемлемую форму и наделены понятным смыслом», — говорит Линн Тэйлор (Lynn Tay­lor), эксперт в области HR.

Но помимо вполне очевидных — таких как двусмысленные шуточки и скабрезные оскорбления — есть еще кое-какие фразы, которые не следует говорить своему начальнику. Вот они:

Это не входит в мои обязанности

Браво, прекрасная работа: вы досконально ознакомились со служебной инструкцией, 14 раз перечитали договор и готовы отбиваться им от любых вероломных попыток изменения священного списка ваших обязанностей. Но если вас просят помочь с чем-то, а у вас еще и вполне хватает для этого рабочего времени, подобной фразой вы дадите понять начальнику, что трепетно заботитесь только о своем личном успехе, а на результаты работы коллектива вам просто плевать.

Мне для этого слишком мало платят

Конечно, не исключено, что вы просто стараетесь быть забавным и смешно шутить, что, безусловно, похвально. Однако чувство юмора — вещь очень относительная, а эта фраза в любом случае выставит вас не слишком профессиональным сотрудником.

Какая мне с этого выгода?

Иногда просто нужно помочь в чем-то своим коллегам из других подразделений, не спрашивая себя о том, что конкретно вы получите за это. Начальники редко относятся хорошо к тем, кто не умеет играть в команде, а ваша помощь наверняка не останется незамеченной.

Я уволюсь!

Никогда не стоит угрожать начальнику своим увольнением. Во-первых, это в грубой форме продемонстрирует ваш непрофессионализм, а во-вторых, ваш руководитель поймет, что вы крайне ненадежны как сотрудник.

А на прошлой работе мы делали по-другому

Никто не любит всезнаек и выскочек (даже они сами). Если на одном из прошлых мест работы вы сталкивались с некой подобной ситуацией и у вас есть идея насчет того, как можно справиться с текущей задачей, обойдитесь, пожалуйста, без формулировок, граничащих с укоризненными сравнениями.

Это не моя ошибка, это ошибка Валеры!

Ох уж этот Валера, вечно из-за него у вас все не так, но вы молодец, работаете идеально. Как вы сами думаете: часто ли бывает так, что ваша работа выполняется некачественно исключительно из-за ошибок других сотрудников? Ошибку может совершить каждый, а вот перекладывать вину на других — крайне скользкая дорожка. Вместе с тем, если вы признаете свой промах и дадите понять начальнику, что всё осознали и готовы исправиться, это выставит вас в крайне выгодном свете.

Да он же просто придурок!

Говорить боссу гадости про коллег как минимум не очень вежливо. К тому же руководитель может подумать, а уж не поливаете ли вы его грязью, пока он на деловой встрече? В любом случае, лучше воздержитесь от обсуждения коллег с начальником.

Ну уж нет, я должен рассказать об этом твоему начальнику!

«Да я до гендиректора дойду!» — кричите вы мысленно и потрясаете воображаемым кулаком в порыве вполне реального гнева. На самом деле это ситуация с нулевой вероятностью выигрыша, за исключением тех случаев, когда вас хотят незаконно уволить или лишить причитающихся вам денег. Апеллируя к начальству более высокого уровня, вы чаще всего только разозлите своего руководителя и испортите с ним отношения.

Просто бомба: сейчас я тебе расскажу, кого мне вчера удалось затащить в постель!

Отношения «руководитель — подчиненный» иногда могут превратиться в настоящую дружбу, но делиться подробностями личной жизни на работе — не слишком хорошая идея. Даже у стен есть уши, да и нужно ли вам создавать лишний повод для скользких слухов?

Это что за дела, почему у Леши зарплата выше, а?