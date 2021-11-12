Эксперт рассказал, как справиться с ревностью в отношениях

Ревность имеет множество форм — будь то повышение коллеги по работе или появление нового человека в близкой дружеской компании. Однако, наиболее разрушительной она может, когда проявляется в отношениях, поскольку, если с ней не бороться должным образом, она может привести к обвинениям, неуверенности в себе, навязчивым идеям, словесным оскорблениям и даже к разрыву.

Фото: Кадр из фильма «Влюбленность» Кадр из фильма «Влюбленность»

Правда в том, что ревность время от времени дает о себе знать. На самом деле, это нормальная часть жизни, поэтому очень важно научиться распознавать и правильно справляться с ней. Важно сказать, что ревность — это нормальная, здоровая эмоция, говорит Metro.co.uk доктор Зои Кросс, клинический психолог из My Online Therapy. И, как и все эмоции, она служит определенной цели.

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Она говорит что-то о наших потребностях. В отношениях ревность может даже служить напоминанием о том, насколько мы ценим и заботимся о своем партнере. Однако ревность может стать нездоровой в отношениях, если она переходит в крайности или если мы пытаемся ее скрыть. Вот как следует подходить к этому вопросу с партнером.

Не игнорируйте ревность

Ревность может стать токсичной, если оставлять ее надолго. Паре необходимо решать эту проблему, когда она только возникла, иначе она может превратиться в снежный ком и разрушить отношения. Часто это остается невысказанным, но в конце концов наступает переломный момент, и это больше нельзя игнорировать.

Выражайте свои чувства без упреков

Как только вы распознали ревность, стоит выразить свои чувства. Важно, чтобы человек не только владел своими чувствами, но и не использовал обвиняющие слова по отношению к партнеру. Это может заставить вторую половинку защищаться и все перерастет в ссору. Вместо этого выражайте свои чувства, используя утверждения типа «я». Скажем, например, вы чувствуете ревность, потому что пошли на вечеринку с партнером, а он всю ночь проговорил с другими людьми, важно выразить это. Скажите ему, что вы чувствуете в связи с этим, но постарайтесь избегать обвинительных слов. Так партнер с большей вероятностью выслушает и поймет, но не будет чувствовать себя оскорбленным.

Посмотрите на предыдущие отношения

Если чувство ревности стало для вас темой или закономерностью в отношениях, возможно, стоит копнуть немного глубже, чтобы понять, откуда оно берет начало. Иногда подобные чувства уходят корнями в прошлый опыт. Терапия может стать отличным способом решить эти вопросы доверия или проблемы в будущем, чтобы помочь как нынешним отношениям, так и будущим.

В открытых отношениях сохраняйте честность