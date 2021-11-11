За что точно не стоит испытывать чувство вины

Чувство вины может отравлять жизнь на протяжении долгого времени, и приятного в этом очень мало. Психологи уверены, что причин, чтобы действительно чувствовать себя виноватым, не так уж и много, а вот что действительно не должно вызывать это ощущение, мы и решили поговорить сегодня.

Вы не обязаны оправдывать чужие ожидания

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Все начинается в семье, когда родители сначала ожидают, что мы будем учиться именно так, как хотят они, и заканчивая требованиями жить так, как им видится лучше всего. Выращенное в таких условиях чувство вины начинает сопровождать человека и в отношениях, в такой ситуации очень легко попасть «в лапы» абьюзера, поэтому важно вовремя понять, что вы не обязаны жить по чьим-то правилам, пусть это и самые близкие люди. Вы уникальны в своем роде и вольны делать то, что считаете нужным, без оглядки на чужое мнение.

Вам может что-то не нравиться

Контролирующий партнер практически всегда будет вам указывать на вашу неправоту в чем бы то ни было. Со временем в таких отношениях вы буквально лишитесь права голоса и не будете в состоянии высказывать свое мнение. А чувство вины за то, что вы высказали свое отношение к человеку или ситуации, формируется невероятно быстро. Важно вовремя понять, что рядом с вами человек, который точно не будет способствовать вашему душевному комфорту, а для этого не бойтесь пойти против его мнения, ведь у вас есть свое.

Не стыдитесь своих желаний

Не секрет, что в обществе принято придерживаться стандартных схем, будь то профессиональные или личные стремления, и если хотя бы немного отклониться от этого пути, есть риск нарваться на жесткое непринятие, которое в будущем и будет формировать то самое чувство вины за то, что вы не соответствуете «программе». И опять же, все желания и мечты так же индивидуальны, как и каждый из нас, поэтому не стоит накручивать себя из-за непринятия ваших мыслей другими людьми. Есть правило — каждый человек сам решает, как ему жить и о чем мечтать, и с этим никак нельзя поспорить.

Ваше свободное время — ваше дело