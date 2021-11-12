Почему  «позитивное мышление» может сделать человека бедным

Мы живем в эпоху так называемого «позитивного мышления». Точкой отсчета этого психологического поветрия можно считать 1952 год, когда была опубликована знаменитая книга Нормана Пила «Сила позитивного мышления», которая сразу же стала бестселлером.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Множество людей «подсаживаются» на «позитивное мышление» в то время как рядом с ними есть и другая многочисленная группа людей - те, кто негативным мышлением и самообвинениями доводит себя до нервного стресса.

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По данным британского Фонда психического здоровья негативное мышление способно вызывать депрессию и тревожность - две самые распространенные психологические проблемы как в Великобритании, так и в мире.

Однако так ли опасно негативное мышление, и можно ли его использовать себе на благо, если «книги счастья», пропагандирующие вечно-позитивный настрой не помогают? И так ли полезно всегда верить в то, что все будет хорошо?

В последние годы получает распространение поведенческая стратегия, получившая название «оборонительный пессимизм».

Ближе всего она к реализму. Хотя книги по «оборонительному пессимизму» стали появляться только в начале XXI века, эту стратегию использовали ещё в античности. Известно, например, что Сенека, время от времени оставлял дом, одевался в рубище и жил на улице. Все это он делал для того, чтобы трезво оценить важность своих ценностей.

Мы не предлагаем вам одеваться в рубище и жить на улице. Главное в технике «оборонительного пессимизма» - это обдумывание деталей наихудшего сценария развития событий. Стоики называли это «преднамеренным злом».

Техника «оборонительного пессимизма» может быть эффективным способом избавления от тревоги о будущем.

По мнению психолога Джулии Норем сегодня около одной трети американцев инстинктивно использует эту стратегию. Позитивное мышление, по её мнению, напротив, является попыткой убедить себя, что все будет прекрасно, но это может усилить веру и в то, что все будет совершенно ужасно, если хорошее так и не случится.

Исследование Сары Сарасвати, адъюнкт-профессора делового администрирования в Университете Вирджинии, доказало, что умение приспособиться к чувству неуверенности не только ключ к более сбалансированной жизни, но также часто ключ к процветанию. Сарасвати взяла интервью у 45 успешных предпринимателей, все из которых, по крайней мере, вывели один бизнес на биржу. Почти никто из них не писал комплексный бизнес-план или проводил обширные исследования рынка.

Они практиковали то, что профессор Сарасвати называет «осуществление» (effectuation). Вместо выбора цели, а затем составления плана для ее достижения, они соединяли средства и материалы в их распоряжении, представляя себе возможный конец.

Осуществление также включает в себя то, что Сарасвати назвала «принципом приемлемой потери». Вместо того чтобы сосредоточиться на возможной и захватывающей награде от бизнеса, лучше спросить, насколько большой будет потеря, если бизнес не пойдет? Если потенциальные потери кажутся терпимыми, можно сделать следующий шаг.

Не все психологи разделяют благодушный настрой по поводу пользы от позитивного мышления. Так, Габриэль Эттинген в своей книге Rethinking Positive Thinking утверждает, что «воодушевленный настрой и позитивное отношение могут ослабить мотивацию, необходимую, чтобы мобилизироваться и строить стратегические планы. Мечтать не значит делать».

Тодд Кашдан и Роберт Бисвас-Динер в книге The Upside of Your Dark Side также пишут о том, негативное мышление может быть не только предвестником агрессии, склочности и стрессов, но и говорит о критическом мышлении его обладателя.

Те, кто позволяет себе мыслить негативно, проявляют больше осторожности и внимания, что часто позволяет улучшить результаты в работе. Кашдан и Бисвар-Динер пишут: «Негативные эмоции помогают сосредоточиться на текущей ситуации. Когда вы сверлите дыру в стене, вы, наверное, обращаете внимание на сопутствующие измерения, как и на положение своей руки. Тревога, связанная с риском неудачи, помогает просверлить отверстие в нужном месте».

Ребекка Митчел, эксперт по поведению и профессор бизнес-школы Ньюкасл считает, что негативный настрой улучшает командную работу. В своем недавнем исследовании она обнаружила, что такие настроения, как горе, раздражение, расстройство и враждебность побуждают других членов команды внимательнее относиться к своей работе.

Митчел утверждает, что «самые успешные и инновационные команды — это те, в которых лидеры создают здоровый баланс между негативными и позитивными эмоциями.

Если ваша команда сосредоточена только на позитиве, то ее члены просто соглашаются друг с другом, ищут идеи, которые разделяют все, а не точки разногласий».

По мнению Митчелл, напряженность подстегивает более эффективные решения, потому что члены команды ищут проблемы в своих рассуждениях и затем находят доказательства в пользу или против своих идей.

Исследователи Питтсбургского университета Роберт Шварц и Грегори Гарамони изучили позитивное и негативное мышление в их связи с тревогой, депрессией и стрессом.

Они пришли к выводу, что слишком интенсивный внутренний негативный диалог может спровоцировать депрессию и панику, тогда как оптимальным является состояние «золотого сечения» ума - на две трети настрой должен быть позитивынм, на одну - негативным.

Шварц и Гарамони утверждают, что хотя усиление позитива может принести немедленный эффект, в перспективе из-за позитивного мышления опасные события могут пройти незамеченными, оставляя человека уязвимым к опасности.

Одним из самых больших плюсов негативного мышления иссследователи называют непосредственную связь негативного мышления с возможностью проявления человеком эмпатии и чувства благодарности.

Самым ярким примером такого полезного негативного настроя можно считать кодекс японских самурев, которые должны были ежесекундно думать о смерти, при этом этот вроде бы негативный настрой позволял им сохранять спокойный ум в самых неожиданных и опасных ситуациях.