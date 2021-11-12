Как женщинам найти баланс между семьей и карьерой

Известно, что женщины чаще жертвуют карьерой ради семьи, а мужчины могут позволить себе непрерывный профессиональный рост. Старший директор по продажам и дистрибуции HEINEKEN в России Ольга Лавренова составила несколько советов, чтобы помочь представительницам прекрасного пола найти баланс между семьей и карьерой.

По словам специалиста, не стоит устраивать длительный перерыв в работе, то же касается и декрета. Пока он длится, нужно попытаться сохранить связь с компанией, рынком и сферой, а также чувствовать, что можете вернуться к профессии в любой момент. «Важно ответить себе честно: "А смогу я сохранить свою ценность как специалист?". Если перерыв затянется, возвращение может быть сложным: и для компании, и для сотрудника», — рассказала Лавренова изданию «Профиль».