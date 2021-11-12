Знаки зодиака, которым повезет в 2022 году

Совсем скоро все мы заразимся новогодней лихорадкой, начнем строить из себя Снегурочку и просить у Деда Мороза новые туфельки. А пока мы еще в своем уме, самое время узнать, кому из нас повезет в маячащем 2022 году.

Фото: Кадр из фильма "Очень плохие мамочки 2" Кадр из фильма "Очень плохие мамочки 2"

Дева

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В новом году вы отвесите пенделей самой себе. А как это? Очень просто: после отрицания, гнева, торга, депрессии и крокодильих слез вы поставите крест на прошлом и начнете всматриваться в будущее. Обязательно покорите сразу несколько карьерных вершин, влюбите в себя босса и очаруете самого симпатичного коллегу. А о чем еще мечтать? Ах, да, мы совсем забыли – вы скинете парочку килограмм и полюбите себя еще больше.

Овен

Чужое мнение вы будете вертеть на рогах аж каждый день. Начнете жить не только своим умом, но и станете другим раздавать бойкие советы налево и направо. А от звезд вам обязательно прилетит новая работа и кругленькая сумма. Только не стоит сидеть на попе ровно, нужно активно рекламировать свои таланты. Также совсем случайно вы заразитесь дзеном и будете чаще растягиваться на коврике для йоги. Мы даже завидуем.

Козерог

По дороге на работу вы нечаянно запнетесь о свою личную жизнь: нежданно и негаданно встретите кого-то бородатого, усатого и сильного. А еще он котиков любит – ну просто идеальный мужчина. Карьера же начнет набирать обороты и подталкивать вас к новой, заветной должности. Также звезды приготовили вам парочку сюрпризов, но они совершенно секретные и лежат в яйце, а яйцо – в утке, а утка – в зайце, а заяц – в сундуке…В общем, очень далеко и глубоко.

Рак

Раку придется сбросить свой хитиновый панцирь и примерить что-то поинтереснее. Например, костюм любящей жены или успешной начальницы. Конечно, придется разгребать проблемы обеими клешнями, но и плюшек за это будет достаточно – деньги, власть и возможность чуть-чуть пригубить в обед. Только есть риск подарить свое мягкое нутро какому-то мерзавцу. Сначала проверьте его на адекватность, платежеспособность и музыкальный вкус.

Рыбы