5 вещей, которые приносят в дом несчастья

Иногда, сам того не подозревая, человек окружает себя вещами, которые притягивают негатив. Какие именно вещи стоит немедленно выбросить из дома, дабы не навлечь беды и неприятности, читайте в материале “Рамблера”.
Говорят, жизнь состоит из черных и белых полос и за временем неудач обязательно последует период безграничного счастья, успеха и других всевозможных бонусов от судьбы. Но порой кажется, что “черный” период в жизни как-то затянулся и свет в конце тоннеля забрезжить совсем не торопится. Чаще всего мы склонны винить в неудачах обстоятельства, а вот, например, специалисты по фен-шую склонны полагать, что во многом успех человека (и неудачи, соответственно) зависит от того, что его окружает. Огромную роль в данном случае играют вещи, среди которых он живет и ежедневно видит в собственном доме. Вполне вероятно, что вы сами мешаете себе стать счастливым, богатым, успешным и т.д. (нужное подчеркнуть), умудрившись окружить себя вещами с негативной энергетикой.
Верить или нет в то, что обычные, казалось бы, предметы интерьера способны устроить в жизни хаос, дело каждого, но хотя бы одним глазком взглянуть на список вещей, которые, по мнению специалистов в области фен-шуй, притягивают несчастья, возможно, все же стоит. Во всяком случае, вы точно ничего не потеряете.
Итак, какие же вещи следует незамедлительно выбросить из дома, который несчастья должны обходить стороной.
О том, что ни в коем случае нельзя смотреться в разбитое зеркало и следует как можно скорее выбросить его, знают все, наверно, с детства. Примете верят многие и следуют совету избавиться от испорченного предмета (как минимум, приводить себя в порядок перед треснувшим зеркалом точно неудобно). А наши предки верили, что разбитые зеркала символизируют брешь в защите и привлекают несчастья. Поэтому необходимо следить, чтобы на них не было трещин и сколов. В противном случае избавиться от них желательно как можно скорее. Кстати, тот же совет касается и других бьющихся предметов интерьера и бытовой утвари со сколами.
Остановившиеся часы следует завести как можно скорее. Если запустить часовой механизм вы сами не в силах, следует отнести часы мастеру, который это исправит. Если же починить их невозможно, пора от них избавиться без всяких сожалений. Время не должно стоять на месте. И в прямом, и в переносном смыслах этого слова. Кстати, многие не советуют держать в доме и старые календари. Прошлое должно уступать место настоящему.
Возьмите за правило утилизировать вещи, которыми вы не пользовались в течение 2-3 лет. Говорят, они накапливают энергетику застоя, поэтому и развитие человека, окруженного этими вещами, безусловно, тормозится.
Парные вещи, у которых потеряна одна из составляющих комплекта, необходимо отправить в мусор. Мало того, что они вряд ли уже годны к использованию, так, по словам специалистов по фен-шуй, являются отличным “приемником” отрицательной энергии и притягивают неприятности.
Композиции из сухоцветов, которыми часто любят украшать дома, оказывается, способны притягивать всевозможные беды. То же самое касается, например, чучел животных и даже морских раковин. Замените высушенные цветы на живые, а раковины, если все же хотите держать их в доме, обязательно тщательно и регулярно мойте и чистите, чтобы у негативной энергии не было шанса в них накопиться.