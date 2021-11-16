Кредитная зависимость: что делать, если вы влипли

Тема нового выпуска — кредитная зависимость. К сожалению, она стала приметой времени, и последние пару лет пандемии не улучшили ситуацию. Люди, которым сложно отложить удовольствие, есть в любую эпоху, но если раньше они одалживали пятерку до зарплаты, то сейчас берут кредит за кредитом и все глубже увязают в проблеме.
Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы проанализировали довольно штатную ситуацию одной обычной семьи и попробовали понять, можно ли побороть кредитоманию с помощью самоконтроля, как вообще выходить из этой зависимости и что делать, если в нее попали ваши близкие.
С героем выпуска произошла неприятная ситуация. Супруга мужчины ушла в декрет, и у них начались финансовые проблемы. Однако жена не смогла отказаться от прежнего уровня жизни:
"Привыкнув покупать дорогие вещи, продукты в эко магазинах, да и вообще себе ни в чем не отказывать, она каждый месяц выходила из нашего бюджета. То ей нужно было купить очередное платье, то сумку, на которую якобы сделали какую-то нереальную скидку. Какое-то время я ей ничего не говорил, поддерживал, ведь беременных девушек расстраивать нельзя, но в итоге все-таки не выдержал - ее импульсивные покупки нам были уже не по карману и мне постоянно приходилось занимать".
В тайне от героя девушка влезла в кредиты, из-за чего им пришлось потратить отложенные деньги и занять крупную сумму у родителей:
"Она открыла кредитную карту, взяла несколько микрокредитов и даже купила брендовую сумку в рассрочку – в итоге общая сумма долга перед всеми банками составила больше 500 тысяч рублей. Чтобы их закрыть, нам пришлось взять взаймы у ее семьи, а также распрощаться с финансовой подушкой безопасности".
1:05 История героя.
4:00 Кредитомания и шопоголизм. Дереализация.
9:00 Детское поведение у взрослых. Как формируется финансовая зависимость.
14:00 Влияние общества потребления на финансовые привычки.
18:45 Триггеры, которые приводят к желанию все скупать, и роль родителей. Траты как демонстрация успеха.
30:20 Как справиться с зависимостью.
41:35 Итоги выпуска.
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