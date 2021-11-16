В России подготовили налоговые льготы

Минэкономразвития подготовило налоговые льготы для российских компаний, пишут «Ведомости». Их предлагают освободить от уплаты НДС при передаче товаров некоммерческим организациям (НКО).

Инициатива принадлежит замминистра экономического развития Татьяне Илюшниковой, направившей соответствующее письмо в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Речь идет о социально значимых товарах, безвозмездно передаваемых в пользование НКО. Их стоимость не должна превышать одного процента от годовой выручки дарителя. Только в этом случае он сможет рассчитывать на освобождение от НДС.

Нынешнее законодательство предусматривает освобождение от НДС при передаче товаров напрямую нуждающимся, без посредничества НКО. Помимо этого, с 2020 года компании могут снижать базу по налогу на прибыль на величину пожертвований и стоимость товаров, безвозмездно переданных НКО, учитывая их в качестве расходов.