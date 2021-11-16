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В России подготовили налоговые льготы

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
В России подготовили налоговые льготы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Минэкономразвития подготовило налоговые льготы для российских компаний, пишут «Ведомости». Их предлагают освободить от уплаты НДС при передаче товаров некоммерческим организациям (НКО).

Инициатива принадлежит замминистра экономического развития Татьяне Илюшниковой, направившей соответствующее письмо в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Речь идет о социально значимых товарах, безвозмездно передаваемых в пользование НКО. Их стоимость не должна превышать одного процента от годовой выручки дарителя. Только в этом случае он сможет рассчитывать на освобождение от НДС.

Нынешнее законодательство предусматривает освобождение от НДС при передаче товаров напрямую нуждающимся, без посредничества НКО. Помимо этого, с 2020 года компании могут снижать базу по налогу на прибыль на величину пожертвований и стоимость товаров, безвозмездно переданных НКО, учитывая их в качестве расходов.

В письме Илюшниковой говорится, что после прошлогодних изменений в Налоговом кодексе компаниям стало выгоднее перечислить деньги на благотворительность, нежели передать товары. Так же действующие правила делают более предпочтительным для бизнеса вариантом утилизацию товаров с истекающим сроком годности — из-за необходимости нести дополнительные расходы в виде НДС с товаров, которые фактически не реализуются. Инициатива же, по мнению замминистра, должна изменить ситуацию.

Психология,Татьяна Голикова,Минэкономразвития,Ведомости,
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