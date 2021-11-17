Это не очередное модное слово, которое забудется скоро и исчезнет из соцсетей, а новая реальность мира после пандемии. Все мы боремся с выгоранием. Даже Белла Хадид успела выложить в Instagram фото со своим по-прежнему прекрасным, но опухшим от слёз лицом. OOPS! поможет тебе не «спалить» ноутбук и побороть свой burn out.

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Что такое выгорание

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Термин «выгорание» — относительно новый. О нём заговорил весь мир в 1974 году, в этот же год вышел роман Стивена Кинга «Кэрри» и был изобретен кубик-рубик. Оно было «открыто» Гербертом Фрейденбергером. В книге «Выгорание: высокая стоимость высоких достижений» (из названия уже многое ясно) психолог определяет это явление психики как «исчезновение мотивации или стимула, особенно когда преданность делу или отношениям не приводит к желаемым результатам». Так что, вопреки стереотипам, выгореть можно даже в дружбе и отношениях.

Почему важно разобраться в этой горячей теме

Дело в том, что выгорание может повлечь за собой депрессию, отстранение и желание съесть шоколадный пудинг в два часа ночи (последнее мы добавили от себя). Это явление действительно меняет наше поведение и нас самих изнутри. Советуем больше изучить тему, чтобы понять, как бороться с выгоранием и легче выходить из подобного состояния.

Как распознать выгорание

Подумай о работе, которую ты выполняешь каждый день. Если твоё дело тебя тяготит, ты испытываешь напряжение и разочарование, это тревожные звоночки. Человеку важно любить то, что он делает. Выгорание предупреждает тебя о том, что ты в тупике и что-то нужно поменять, пока не поздно.

Циничное отношение и сарказм тоже могут выдавать подавленный стресс. Смех это механизм психологической защиты. Так, ты пытаешься эмоционально дистанцироваться и не быть в ужасе от очередной задачи на работе.

Как часто ты тянешься за смартфоном проверить ленту или полистать reals? Люди с выгоранием постоянно проверяют телефон и избегают общения в реальной жизни, видимо, чтобы не хотеть уничтожить весь мир за small talk’ом c коллегой. Почему? Психологи говорят, что люди, страдающие от ментальных расстройств, чаще проверяют телефон, чтобы «уйти из негативного фона». Но мысли, которые мы заглушаем, возвращаются к нам через время, поэтому медитация тебе поможет больше, чем видео с котиками.

Среди физических симптомов (тело всегда первым проявляет тревожность) можно обнаружить тик, головные боли, боль в желудке, проблемы с пищеварением, потерю аппетита.

Почему это не так плохо

Выгорание — маленькая «спячка», в которую ты впадаешь, чтобы потом проснуться бодрой — с новыми мыслями и без синяков под глазами.

В ритме повседневности у тебя никогда не найдётся окна между бранчем с подругами и написанием диссертации с пометкой «срочно нужно полежать в кровати час, рассматривая потолок». Скорее всего это место в расписании уже занято курсами иностранного языка или просмотром роликов на YouTube. А ведь время наедине с собой и своими чувствами необходимо.

Как бороться с выгоранием

Подумай о причинах выгорания. Это происходит из-за работы или твоих личных проблем?

Найди заново свою мотивацию и задачи. В этом поможет матрица Эйзенхауэра, когда все дела разбиваются на четыре типа: важные и срочные, важные и не срочные, не важные и срочные и не важные и не срочные. Так, ты будешь знать, как подойти к выполнению своего wish list’а и любого дедлайна.