Вещи, которые делают из вас успешную женщину

Успех — довольно относительное понятие, но есть несколько советов для того, как сделать так, чтобы все ваши планы и цели были реализованы. О том, как стать успешной женщиной — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada" Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

Ежедневник и план дел

Если вы хотите успеть все, то вам надо освоить тайм-менеджмент. Поначалу все покажется страшным и тревожным, а потом вы уже знаете, сколько времени вам необходимо на определенные вещи и начинаете более грамотно планировать свой день. Заведите себе ежедневник, напишите все, что вам надо сделать за один день, расставьте приоритеты, а потом прикиньте временные промежутки, которые вам нужны на реализацию определенного плана. Если не будете укладываться в тайминг в первое время, ничего страшного. Для этого у вас есть дела с меньшим приоритетом, которые можно оставить на другой день. Если вы начнете строго следовать плану, то не забывайте про отдых. Его тоже нужно записать к себе в ежедневник.

Общайтесь с другими людьми

В любой сфере важно общение. Никто не любит тех людей, которые сторонятся коллектива. Общение с коллегами сделает работу более приятной и вы сможете ненадолго отвлечься от текущих задач. Кроме того, можно завести приятные и нужные знакомства, которые вам еще пригодятся в жизни. Однако не стоит тратить на общение слишком много времени, а то вы можете так забыть о работе.

Продолжайте учиться

Даже если вы считаете себя профессионалом своего дела, никогда не поздно продолжить обучение. Как говорится, нет предела совершенству. Кто знает, вполне возможно, если вы приобретете определенные навыки, то повыситесь в глазах коллег и начальства, а там недалеко и до повышения. Нельзя всю жизнь просидеть на одном и том же месте, нужен какой-то прогресс.

Ставьте маленькие цели на пути к мечте