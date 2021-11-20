Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение духовно-нравственных основ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием. Он отметил его вклад в сохранение веры и упрочнение межнационального мира.

"Посвятив себя пастырскому служению, вы многое делаете для укрепления веры, сохранения духовно-нравственных основ и традиционных ценностей нашего общества" , - заявил Володин. Он добавил, что патриарх также заботится о просвещении и воспитании молодежи. "Ваш вклад в упрочение межнационального мира и согласия, благотворительная деятельность заслуживают уважения", - считает председатель Госдумы.