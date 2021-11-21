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5 ежедневных привычек успешной женщины

Диана Товсепова
2 часа назад

В современном мире крайне непросто успевать все. Но многие женщины все же справляются с этим на ура. Всех их объединяют полезные ежедневные привычки. "Рамблер" разбирался в самых важных привычках успешных женщин.

5 ежедневных привычек успешной женщины
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Список дел

Чтобы все успевать, надо хотя бы об этом помнить. Список дел значительно упростит вам жизнь, когда их слишком много. Полезно также расставлять задания по степени важности. К тому же, ученые утверждают, что просто четко сформулировав задачу на бумаге, вы уже ее выполняете.

Отдыхайте

Женщины, которые 24/7 работают, вряд ли могут назвать себя успешными. В жизненной гонке побеждают те, кто умеет устраивать себе тайм-аут. Делайте себе кофе-брейки, чтобы получить приятные эмоции, созвонитесь с подругой, сходите за фруктами в магазин или полистайте журнал.

Заботьтесь о теле

Чтобы голова работала хорошо, стоит позаботится о теле. Обязательно найдите время хотя бы для пятиминутной зарядки. Это зарядит вас энергией и придаст сил. Кроме того, тело будет в тонусе, и вы точно выдержите гонку за успешную жизнь.

Продолжайте развиваться

Женщина, которую ждет успех, старается ежедневно развиваться. Причем можно "повышать квалификацию" в своем деле или узнавать что-то новое в совершенно разных сферах. Это поможет быть лучше в своем деле и развить новые хобби, а это, как известно, тоже приносит удовольствие.

Хороший сон

Если вы по несколько недель не высыпаетесь, ни о какой успешности не может идти речи. Нормализуйте свой режим и старайтесь ложиться спать примерно в одно и то ж время. Результат вы заметите и на своем лице и в своем самочувствии.

Психология,
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